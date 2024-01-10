Электронные повестки: уберут ли этот вопрос из законопроекта о мобилизации

В Украине был подан законопроект, где речь идет о возможности вручения электронных повесток. В оборонном комитете разъяснили, что будет с этим пунктом в документе.

Оборонный комитет намерен убрать из закона о мобилизации возможность электронных повесток. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады Егор Чернев, информирует 24 Канал.

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Почему планируют убрать из законопроекта норму об е-повестках

Профильный комитет продолжает обсуждать законопроект о мобилизации, который ранее собирались рассмотреть в сессионном зале уже сегодня (10 января – 24 канал).

Народный депутат Давид Арахамия в телеграмме сообщил, что рассматривать документ в первом чтении в зале готовятся 11 января.

Сейчас депутаты решили убрать норму, позволяющую отправлять повестки по электронной почте. По словам Егора Чернева, это невозможно проконтролировать и невозможно выяснить, получил ли человек такую повестку.

Призыв людей с инвалидностью

Также есть вопросы о призыве людей с инвалидностью. По его словам, в Раде настаивают, чтобы по-прежнему все группы таких лиц не подлежали мобилизации.

Чернев выразил надежду на достижение консенсуса и направление документа на рассмотрение в зал.

Он отметил, что больших споров по поводу законопроекта нет. Обосновывает нормы законопроекта министерство обороны, а депутаты предоставляют свои предложения. Законотворцы хотят забалансировать документ между мотивационными и принудительными нормами, чтобы была не только мобилизация, но и рекрутинг.

Кроме основного законопроекта известно, что подали несколько альтернативных. У них отличается срок завершения (по крайней мере временной) военной службы.

Минобороны предлагало 36 месяцев, но по словам Чернева, в документе могут определить различные подходы для права на отдых для военных, которые в тылу, и тех, которые на передовой.

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