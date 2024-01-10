Электронные повестки: уберут ли этот вопрос из законопроекта о мобилизации
В Украине был подан законопроект, где речь идет о возможности вручения электронных повесток. В оборонном комитете разъяснили, что будет с этим пунктом в документе.
Оборонный комитет намерен убрать из закона о мобилизации возможность электронных повесток. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады Егор Чернев, информирует 24 Канал.
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Почему планируют убрать из законопроекта норму об е-повестках
Профильный комитет продолжает обсуждать законопроект о мобилизации, который ранее собирались рассмотреть в сессионном зале уже сегодня (10 января – 24 канал).
Народный депутат Давид Арахамия в телеграмме сообщил, что рассматривать документ в первом чтении в зале готовятся 11 января.
Сейчас депутаты решили убрать норму, позволяющую отправлять повестки по электронной почте. По словам Егора Чернева, это невозможно проконтролировать и невозможно выяснить, получил ли человек такую повестку.
Призыв людей с инвалидностью
Также есть вопросы о призыве людей с инвалидностью. По его словам, в Раде настаивают, чтобы по-прежнему все группы таких лиц не подлежали мобилизации.
Чернев выразил надежду на достижение консенсуса и направление документа на рассмотрение в зал.
Он отметил, что больших споров по поводу законопроекта нет. Обосновывает нормы законопроекта министерство обороны, а депутаты предоставляют свои предложения. Законотворцы хотят забалансировать документ между мотивационными и принудительными нормами, чтобы была не только мобилизация, но и рекрутинг.
Кроме основного законопроекта известно, что подали несколько альтернативных. У них отличается срок завершения (по крайней мере временной) военной службы.
Минобороны предлагало 36 месяцев, но по словам Чернева, в документе могут определить различные подходы для права на отдых для военных, которые в тылу, и тех, которые на передовой.
Законопроект о мобилизации: последние новости
- На 72 страницах законопроекта предусмотрен ряд изменений в действующее законодательство. Они касаются как прохождения службы, так и лиц, которые до сих пор либо состоят на учете, либо до сих пор не стали на учет.
- Александр Золотухин – юрист по вопросам армии и прохождения военной службы подробно проанализировал законопроект о мобилизации. Он отметил, что в нем много нарушений прав человека, нарушения Конституции. "Основные меры, которые предлагают для изменений в законопроекте, касаются призывников, состоящих на военном учете. Существенно сужаются их права в контексте отсрочки, поскольку оснований для отсрочки становится меньше", - отметил юрист.
- Известно, что 11 января будет первое чтение законопроекта по мобилизации. О чем с трибуны Верховной Рады сообщил Давид Арахамия.