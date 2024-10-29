В приложении Армия+ появились новые электронные рапорты: Умеров рассказал детали

В обновленной версии приложения для военнослужащих Армия+ стали доступны 5 новых электронных рапортов. Это будет помогать военным получать услуги от государства максимально быстро.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, нововведения приносят больше возможностей для военных.

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Какие функции появились в приложении Армия+

Рустем Умеров отметил, что министерство продолжает цифровизировать процессы, развивая приложение Армия+, чтобы каждый военнослужащий получал услуги от государства "просто, удобно и без лишних хлопот".

В приложении доступны 5 новых видов электронных рапортов:

Справка формы 5 о прохождении военной службы – один из самых нужных рапортов, необходим для получения гарантированных государством выплат или прав военнослужащих и их родных.

Рапорт на выезд за пределы гарнизона, что упростит защитникам возможность покидать гарнизон для решения личных вопросов или отдыха.

Рапорт на освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья в случае необходимости лечения.

Рапорт на выплату единовременного денежного пособия после заключения первого контракта для службы ВСУ.

Рапорт на отпуск после освобождения из плена, если военнослужащий решит продолжать службу в ВСУ.

По словам Умерова, министерство также расширяет функционал подачи рапортов. В частности у инициатора появляется возможность отозвать поданный рапорт, а у командира – проверять предыдущего согласователя обращения.