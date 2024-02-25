Электронный документооборот для ВВК: что упростили, как этим пользоваться

Военно-врачебная комиссия (ВВК) в Украине теперь работает с электронными документами. Это значительно упрощает процесс оформления соответствующих справок для военных.

Военные, которые нуждаются в прохождении ВВК, больше не вынуждены лично перевозить бумажные документы между различными инстанциями. Благодаря обновлению законодательства и внедрению электронного документооборота, процедура стала быстрее и эффективнее, – информирует 24 Канал со ссылкой на законодательство.

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Электронный обмен документами

Изменения в законодательстве позволили военным и медицинским учреждениям обмениваться необходимыми документами в электронном виде. Между воинской частью, учреждением здравоохранения и ТЦК в электронном формате будут курсировать такие документы:

справка об обстоятельствах травмы;

пакеты документов, необходимые для оформления отпуска для лечения, продления этого отпуска или увольнения с военной службы.

Военные госпитали и гражданские учреждения здравоохранения теперь могут использовать системы СЕДО и СЕДО онлайн для передачи документов, что обеспечивает защиту информации и уменьшает потребность в бумажных копиях.

Процесс подачи документов для ВЛК теперь включает:

обращение к ответственному лицу в медучреждении;

написание рапорта о получении документа в электронном виде;

подписание информированного согласия на обработку персональных данных.

Эти изменения важны для военнослужащих, которые были ранены или заболели и находятся на лечении. Они теперь могут сосредоточиться на своем выздоровлении, не беспокоясь о бюрократических препятствиях.

В случае возникновения проблем с электронным документооборотом, военные могут обратиться к руководству медицинского учреждения или своей воинской части, а в случае необходимости – позвонить на горячую линию Министерства обороны по телефону 0-800-500-442.

Благодаря этим изменениям, военные, которые защищают Украину, получают больше поддержки и уважения к своим потребностям. В то же время система здравоохранения становится более адаптированной к современным требованиям.

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Добавим, что сейчас в Верховной Раде готовят ко второму чтению законопроект, который предусматривает возможность вручения гражданам повесток через электронный кабинет. Согласно предварительному тексту инициативы регистрация электронного кабинета военнообязанного гражданина, призывника, а также резервиста будет прямой обязанностью каждого.