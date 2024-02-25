Військові, які потребують проходження ВЛК, більше не змушені особисто перевозити паперові документи між різними інстанціями. Завдяки оновленням законодавства та впровадженню електронного документообігу, процедура стала швидшою та ефективнішою, – інформує 24 Канал з посиланням на законодавство.

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Електронний обмін документами

Зміни в законодавстві дозволили військовим та медичним закладам обмінюватися необхідними документами в електронному вигляді. Між військовою частиною, закладом охорони здоров'я та ТЦК в електронному форматі курсуватимуть такі документи:

довідка про обставини травми;

пакети документів, необхідні для оформлення відпустки для лікування, подовження цієї відпустки або звільнення з військової служби.

Військові шпиталі та цивільні заклади охорони здоров'я тепер можуть використовувати системи СЕДО та СЕДО онлайн для передачі документів, що забезпечує захист інформації та зменшує потребу в паперових копіях.

Процес подання документів для ВЛК тепер включає: звернення до відповідальної особи в медзакладі;

написання рапорту про отримання документа в електронному вигляді;

підписання інформованої згоди на обробку персональних даних.

Ці зміни важливі для військовослужбовців, які були поранені чи захворіли й перебувають на лікуванні. Вони тепер можуть зосередитися на своєму одужанні, не турбуючись про бюрократичні перешкоди.

У разі виникнення проблем з електронним документообігом, військові можуть звернутися до керівництва медичного закладу або своєї військової частини, а у випадку необхідності – зателефонувати на гарячу лінію Міністерства оборони за номером 0-800-500-442.

Завдяки цим змінам, військові, які захищають Україну, отримують більше підтримки та поваги до своїх потреб. Водночас система охорони здоров'я стає більш адаптованою до сучасних вимог.

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Додамо, що зараз у Верховній Раді готують до другого читання законопроєкт, який передбачає можливість вручення громадянам повісток через електронний кабінет. Згідно з попереднім текстом ініціативи реєстрація електронного кабінету військовозобов'язаного громадянина, призовника, а також резервіста буде прямим обов'язком кожного.