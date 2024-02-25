Кожен з цих видів має свої особливості, права та обов'язки, які важливо знати кожному громадянину. Розуміння відмінностей між різними видами військової служби може допомогти зробити свідомий вибір щодо того, як саме захищати свою країну.

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Види військової служби: від строкової до ТрО

Відповідно до законодавства, в Україні існують такі види військової служби:

строкова військова служба;

за призовом під час мобілізації, на особливий період;

за контрактом осіб рядового складу;

за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

навчання курсантів вищих військових навчальних закладів;

за контрактом осіб офіцерського складу;

за призовом осіб офіцерського складу;

за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

Різниця між загальною мобілізацією та контрактом полягає у підставах для початку служби, строках проходження та умовах звільнення.

Загальна мобілізація передбачає вступ громадян до лав Збройних Сил у випадку особливого періоду чи воєнного стану. А от контрактна служба є добровільною та може тривати від кількох років до необмеженого терміну.

Територіальна оборона: особливості служби

До підрозділів ТрО належать:

органи військового управління;

військові частини Сил територіальної оборони ЗСУ;

добровольчі формування територіальних громад.

Служба в ТрО має свої особливості, адже вона може бути як на контрактній, так і на призовній основі в особливий період. Саме добровольці в теробороні не вважаються військовослужбовцями та мають право припинити контракт у будь-який час.

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Зазначимо, що зараз триває активне обговорення стосовно змін до мобілізаційного законодавства. Депутати невдовзі в другому читанні голосуватимуть за відповідний законопроєкт, однак спершу їм потрібно опрацювати близько 4 тисяч поправок.

Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко переконаний, що має бути воля на ухвалення "непопулярних рішень". За словами бійця, демобілізація навіть після 36 місяців служби не є можливою в теперішніх обставинах.

Крім того, військовий наголошує: всі з 18 років, кому дозволяє стан здоров'я, мають бути військовозобов'язані, пройти загальний військовий вишкіл, а також здобути необхідні військові спеціальності.