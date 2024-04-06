Как будет работать электронный кабинет военнообязанного: объяснение от Минобороны
Владимир Зеленский на днях подписал законопроект №10062 о цифровизации армии. Он предусматривает электронный кабинет военнообязанного.
Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала в эфире Суспильного, что законопроект сделает "революцию в армии по цифровизации". Ведь военнообязанный больше не должен идти физически в ТЦК и СП, пишет 24 Канал.
Смотрите также Это происходит уже 2 года: связан ли обстрел Украины с подготовкой к наступлению
Как будет работать электронный кабинет военнообязанного
Граждане смогут с любой удобной локации, из дома или кафе, зайти в электронный кабинет Минобороны и обновить свои данные. Соответственно, мы видим, что это будет наиболее сервисный подход к нашим гражданам, к военнообязанным,
– рассказала заместитель Рустема Умерова.
По ее словам, Украину присоединит ко всему цивилизованному миру то, что мы сможем размещать свои ИТ-системы в "облаках" стран-членов НАТО.
Это усилит нашу киберзащиту, улучшит обмен данными с партнерами. В частности:
- мы сможем получать больше разведывательных данных,
- Минобороны сможет самостоятельно определять, какие международные стандарты в сфере безопасности информации применять именно для военных систем.
"Этот закон дает возможность усовершенствовать взаимодействие реестра "Оберег" – это реестр военнообязанных призывников и резервистов. Мы предоставляем возможность "Оберегу" через этот закон осуществлять обмен с другими реестрами и мы сможем предоставить возможность ТЦК и СП получать больше сведений о военнообязанных, что в свою очередь исключит ошибочные, дублированные повестки, необходимость военнообязанным дополнительно приходить для уточнения данных", – заверила Екатерина Черногоренко.
По ее словам, новый законопроект обеспечит военнообязанным жизнь без очередей, поможет провести смарт-мобилизацию, даст возможность привлекать военнообязанных именно к тем профессиям и специальностям, где они профессиональные.
Заместитель министра обороны заявила, что также автоматизируется услуга получения статуса участника боевых действий.
"Военные смогут подавать электронную заявку о получении такого статуса и это будет абсолютно оперативной, быстрой и удобной процедурой для всех наших граждан", – заявила заместитель министра.
Что предусматривает цифровизация армии
- Владимир Зеленский 2 апреля подписал проект закона о запуске электронного кабинета военнообязанного. Он предусматривает создание реестра военнослужащих ВСУ и получение в режиме онлайн статуса участника боевых действий.
- В Минобороны объясняли, что высвободят средства ПВО, которые сейчас защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (зато этот ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры).
- Кроме того, в министерстве объясняли, что, создадут также единый реестр мобилизованных лиц. Подробнее читайте здесь.