Как будет работать электронный кабинет военнообязанного: объяснение от Минобороны

Владимир Зеленский на днях подписал законопроект №10062 о цифровизации армии. Он предусматривает электронный кабинет военнообязанного.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала в эфире Суспильного, что законопроект сделает "революцию в армии по цифровизации". Ведь военнообязанный больше не должен идти физически в ТЦК и СП, пишет 24 Канал.

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Как будет работать электронный кабинет военнообязанного

Граждане смогут с любой удобной локации, из дома или кафе, зайти в электронный кабинет Минобороны и обновить свои данные. Соответственно, мы видим, что это будет наиболее сервисный подход к нашим гражданам, к военнообязанным,

– рассказала заместитель Рустема Умерова.

По ее словам, Украину присоединит ко всему цивилизованному миру то, что мы сможем размещать свои ИТ-системы в "облаках" стран-членов НАТО.

Это усилит нашу киберзащиту, улучшит обмен данными с партнерами. В частности:

мы сможем получать больше разведывательных данных,

Минобороны сможет самостоятельно определять, какие международные стандарты в сфере безопасности информации применять именно для военных систем.

"Этот закон дает возможность усовершенствовать взаимодействие реестра "Оберег" – это реестр военнообязанных призывников и резервистов. Мы предоставляем возможность "Оберегу" через этот закон осуществлять обмен с другими реестрами и мы сможем предоставить возможность ТЦК и СП получать больше сведений о военнообязанных, что в свою очередь исключит ошибочные, дублированные повестки, необходимость военнообязанным дополнительно приходить для уточнения данных", – заверила Екатерина Черногоренко.

По ее словам, новый законопроект обеспечит военнообязанным жизнь без очередей, поможет провести смарт-мобилизацию, даст возможность привлекать военнообязанных именно к тем профессиям и специальностям, где они профессиональные.

Заместитель министра обороны заявила, что также автоматизируется услуга получения статуса участника боевых действий.

"Военные смогут подавать электронную заявку о получении такого статуса и это будет абсолютно оперативной, быстрой и удобной процедурой для всех наших граждан", – заявила заместитель министра.

Что предусматривает цифровизация армии