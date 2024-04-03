Из дома или кафе, – в Минобороны объяснили, что изменится в обновлении данных для ТЦК

Граждане больше не должны физически идти в ТЦК, чтобы обновить свои данные. Это можно будет сделать из любой удобной локации.

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщила, что с введением электронного кабинета военнообязанного больше не нужно будет идти в ТЦК для обновления данных.

Смотрите также В Украине появится е-кабинет для военнообязанных: что он предусматривает

Что изменится для военнообязанных в обновлении данных

Екатерина Черногоренко рассказала, что изменится для украинцев после подписания законопроекта №10062 о цифровизации армии.

По ее словам, он произведет революцию в украинской армии.

Во-первых, это создание электронного кабинета военнообязанного. Граждане больше не должны идти физически в ТЦК и СП. Они могут из любой удобной локации, из дома, из кафе, неважно где, зайти через электронный кабинет Министерства обороны и обновить свои данные,

– сказала она.

Черногоренко добавила, что это будет наиболее сервисный подход к украинским гражданам и в целом к военнообязанным.

Она отметила, что новые правила будут действительными после того, как закон вступит в силу.

Когда заработает закон об электронном кабинете военнообязанного

2 апреля президент подписал закон об электронном кабинете военнообязанного 2 апреля.

Этот нормативно-правовой акт вступит в силу на следующий день после его опубликования. Сейчас его еще не опубликовали.

Важно добавить, что этот законопроект предоставит Министерству обороны полномочия усилить способности киберзащиты и хранить свои ИТ-системы в военном облачном хранилище НАТО.

В частности благодаря этому средства ПВО, которые сейчас защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов, будут использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры.

Также ускорится обмен данными между Украиной и странами-союзниками.