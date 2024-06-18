Электронный военный документ уже доступен в Резерв+

Месяц назад, 18 мая, начало работу приложение Резерв+, через которое можно обновлять военно-учетные данные. И вот, наконец, в программе стал доступен электронный документ.

Во вторник, 18 июня, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко заявила о запуске долгожданной функции. Она констатировала, что цифровизация – необратима.

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Электронный документ уже в Резерв+

В течение месяца с тех пор как Резерв+ появился, от 18 мая до 18 июня, через программу можно было только обновлять военно-учетные данные. Сам документ в приложении не имел юридической силы – его нельзя было показывать работникам ТЦК.

Теперь, как и обещали ранее, запустили электронный военно-учетный документ, который имеет юридическую силу и который можно показывать ТЦК. У всех, кто обновил данные, должен генерироваться QR-код, заменяющий физический документ.

По ощущениям будто вместе с командой запускаем будущее. Электронный военно-учетный документ уже доступен в Резерв+ – цифровизация неотвратима,

– написала представительница Минобороны.

Итак, теперь не обязательно носить с собой бумажный военный билет или приписное свидетельство. Кроме того, через мобильное приложение можно сообщать, что данные гражданина не найдем, а военным осуществлять процедуру снятия с учета.

Скачать Резерв+ можно как и на IOS с App Store , так и на Android с Google Play Market . Иногда из-за большого количества желающих обновить данные приложение может работать не без перебоев.

Если у вас уже есть мобильная программа и вы хотели бы получить возможность сгенерировать QR-код, что подтверждал бы электронный военный документ, то стоит сначала обновить приложение или через App Store, или через Google Play Market.

После этого в самом приложении вам следует подать запрос на информацию из реестра и ожидать определенное время, пока его обработают. Сама процедура не должна заниматься более нескольких минут. Тогда на главном экране – после нажатия по военно-учетному документу – должен появляться QR-код.

Как получить электронный военный документ в Резерв+: смотрите видео Министерства обороны

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Ранее оборонное ведомство нашего государства констатировало, что через приложение Резерв+ свои данные обновили 1,5 миллиона украинцев во всем мире, одновременно: