Пожар вспыхнул вечером 14 мая. Инцидент подтвердили глава Балашихи и местная администрация.
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В Подмосковье вспыхнула электроподстанция ФСБ
На одной из трансформаторных подстанций в микрорайоне Павлино сегодня (говорится о 14 мая – 24 Канал) произошло возгорание. Все службы оперативно отреагировали на внештатную ситуацию, сейчас пожар потушили,
– заявил глава Балашихи Сергей Юров.
Причину пожара он не назвал, однако объяснил, что подачу электричества в дома восстановили.
Пожар на трансформаторной подстанции в Подмосковье: смотрите видео
В местной администрации сказали, что якобы пожар вспыхнул в результате "короткого замыкания". В то же время в телеграм-канале так называемого информпортала города написали, что "в результате короткого замыкания произошло возгорание масла".
Пожар на трансформаторной подстанции ФСБ
В то же время в одном из российских телеграмм-каналов предположили, что это мог быть поджог. К нему может быть причастен мужчина, которого за день до инцидента видели на территории завода.
Утром 13 мая на проходную завода пришел неизвестный с сумкой и стал угрожать убийством сотрудникам. Охранники нажали тревожную кнопку, однако мужчина исчез еще до приезда полиции,
– заявили в российских телеграмм-каналах.
Кроме того, в одном из телеграмм-каналов отметили, что пожар вспыхнул на подстанции местного завода "Прогресс". Именно там размещена:
- военная часть 35533 российского ФСБ, которая, по данным из открытых источников, входит в Научно-техническую службу ФСБ;
- центр занимается разработкой, производством и тестированием электронных носителей различных программ для военного комплекса России и гражданских предприятий.
Пожар на электроподстанции ФСБ: смотрите видео
Издание писало, что в 2012 году сотрудники ФБР пресекли нелегальные закупки микроэлектроники в США, конечным покупателем которой был научно-исследовательский институт, находящийся в ведомстве ФСБ. Эта электроника якобы должна была пойти в воинскую часть 35533.
Во времена союза, там был Центральный научно-исследовательский институт специальной техники, который входил в состав Оперативно-технического управления КГБ. Для конспирации его называли заводом "Прогресс". В 1955 году институт переименовали в Центральный научно-исследовательский институт специальной техники.
Тревожная ночь в России
- В ночь на 15 мая в россияне снова заявили о атаке на Белгород. Там якобы работала ПВО, однако не слишком удачно. Поскольку в стране-агрессоре сообщили о пострадавших двух мирных жителях в поселке Дубовое. Ведь там в результате прямого попадания снаряда вспыхнул частный жилой дом.
- Также граждане России пожаловались из-за атаки беспилотников по топливной базе в Ростовской области. По их данным, произошло два взрыва. Они якобы не вызвали возгорания. Губернатор традиционно заявил, что пострадавших нет.
- Кроме того, взрывы у россиян раздавались во временно оккупированном Крыму. Впоследствии оккупанты заявили о том, что якобы "сбили" 10 ATACMS. Несмотря на якобы "работу ПВО" на аэродроме "Бельбек" вспыхнуло много очагов пожаров.