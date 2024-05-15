Пожежа спалахнула ввечері 14 травня. Інцидент підтвердили голова Балашихи та місцева адміністрація.

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У Підмосков'ї спалахнула електропідстанція ФСБ

На одній із трансформаторних підстанцій у мікрорайоні Павлине сьогодні (мовиться про 14 травня – 24 Канал) сталося загоряння. Всі служби оперативно відреагували на позаштатну ситуацію, зараз пожежу загасили,

– заявив голова Балашихи Сєргєй Юров.

Причину пожежі він не назвав, проте пояснив, що подачу електрики до будинків відновили.

Пожежа на трансформаторній підстанції в Підмосков'ї: дивіться відео

У місцевій адміністрації сказали, що нібито пожежа спалахнула внаслідок "короткого замикання". Водночас у телеграм-каналі так званого інформпорталу міста написали, що "внаслідок короткого замикання сталося загоряння олії".

Пожежа на трансформаторній підстанції ФСБ

Водночас в одному з російських телеграм-каналів припустили, що це міг бути підпал. До нього може бути причетним чоловік, якого за день до інциденту бачили на території заводу.

Вранці 13 травня на прохідну заводу прийшов невідомий із сумкою і став погрожувати вбивством співробітникам. Охоронці натиснули тривожну кнопку, проте чоловік зник ще до приїзду поліції,

– заявили в російських телеграм-каналах.

Окрім того, в одному з телеграм-каналів зазначили, що пожежа спалахнула на підстанції місцевого заводу "Прогрес". Саме там розміщена:

військова частина 35533 російського ФСБ, яка, за даними з відкритих джерел, входить до Науково-технічної служби ФСБ;

центр займається розробкою, виробництвом та тестуванням електронних носіїв різних програм для військового комплексу Росії та цивільних підприємств.

Пожежа на електропідстанції ФСБ: дивіться відео

Видання писало, що у 2012 році співробітники ФБР припинили нелегальні закупівлі мікроелектроніки в США, кінцевим покупцем якої був науково-дослідний інститут, що перебуває у відомстві ФСБ. Ця електроніка буцімто мала піти у військову частину 35533.

За часів союзу, там був Центральний науково-дослідний інститут спеціальної техніки, який входив до складу Оперативно-технічного управління КДБ. Для конспірації його називали заводом "Прогрес". У 1955 році інститут перейменували у Центральний науково-дослідний інститут спеціальної техніки.

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