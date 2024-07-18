Полицейские смогут применять электрошокеры в 3 новых случаях: Кабмин одобрил документ

Правительство согласовало разработанный МВД законопроект об электрошокерах для полицейских. Теперь правоохранители смогут использовать их при задержании уголовных преступников.

Поддержанный Кабмином законопроект предлагает расширить перечень оснований для применения электрошокеров полицейскими при задержании правонарушителей.

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Полиция сможет чаще использовать электрошокеры

Законопроект предусматривает:

запрет полицейским использовать электрошоковые устройства в участках головы, шеи и половых органов.

добавление еще трех оснований для применения электрошокеров: 1) при задержании лица, которое подозревается в совершении уголовного преступления и оказывает сопротивление или пытается убежать; 2) при задержании лица, которое оказывает физическое противодействие полицейскому; 3) при задержании лица, которое пытается сбежать из-под стражи.

Сейчас в действующем Законе есть только два основания для применения электрошокеров полицейскими:

для отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или объект, находящийся под охраной;

для отражения нападения животного, угрожающего жизни или здоровью лица или полицейского.

Отмечается, что расширение оснований для использования электрошокеров полицейскими позволяет существенно уменьшить риск травмирования правонарушителя или наступления летального исхода, в отличие от использования огнестрельного оружия.

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