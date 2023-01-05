Оккупанты в очередной раз обстреляли одну из электростанций ДТЭК

Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину. 4 января они в очередной раз ударили по одной из электростанций ДТЭК.

Так, захватчики еще раз обстреляли одну из ТЭС ДТЭК. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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Что известно об обстреле одной из электростанций ДТЭК

4 января оккупанты атаковали одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго. Пострадавших нет.

В результате обстрела было существенно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий,

– рассказали в компании.

В настоящее время на объектах находятся только критически необходимые сотрудники. Это все для безопасности.

Сколько раз оккупанты уже атаковали ДТЭК

За последние месяцы энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы 24 раза. К сожалению, в результате 26 энергетиков были ранены, 3 погибли.

В Краматорске пострадал энергетик ДТЭК

Недавно в Краматорске от ракетного удара во время выполнения ремонтных работ пострадал работник ДТЭК Донецкие электросети. В настоящее время он находится в больнице.

Напомним, что в результате прилета по Краматорску разрушениям подверглись частные дома, а также повреждены автомобили.