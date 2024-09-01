Дроны атаковали электростанцию в России: видео масштабного пожара на месте попадания

На электростанции россиян в городе Конаково Тверской области ночью вспыхнул пожар. Огонь вспыхнул после атаки беспилотников.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил о сбитии 5 дронов. По его словам, раненых якобы нет, пишет 24 Канал.

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Что известно о пожаре на электростанции

Взорвали газорегуляторный пункт – подачу газа на ГРЭС (электростацию – 24 Канал), 1 сентября,

– заявили россияне.

Они в телеграмм-каналах опубликовали видео, на которых заметно мощный пожар.

Момент удара на электростанцию в Конаково: смотрите видео

Местные рассказали, что именно дроны атаковали в Тверской области: смотрите видео

Местные рассказали, что в Конаково вспыхнули два пожара – на электростанции и газораспределительной сети, расположенных в нескольких километрах друг от друга.

Кстати, россияне отмечали, что газораспределительная сеть является технологической частью магистрального газопровода "КГМО-Конаково".

Мощный пожар в результате атаки дронами: смотрите видео

Губернатор Тверской области заявил в 7:24 1 сентября, что пожар в результате таки БпЛА на Конаковский округ локализовали. По его данным, газоснабжение и электроснабжение округа осуществляют "в штатном режиме".

Вероятные последствия атаки на электростанцию: смотрите видео

Однако местные в телеграмм-каналах публиковали пожар еще в течение нескольких часов после ударов беспилотников.

Пожар на электростанции в Курской области: смотрите кадры

Мощный пожар в Тверской области России: смотрите видео

Кстати, в результате ударов беспилотников пожар вспыхнул также на электростанции Кашира в Московской области, а также на Московском нефтеперерабатывающем заводе.