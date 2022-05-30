Элементы российской пропаганды – сестра бойца из "Азовстали" о "вывозе" военных в Чечню

Родные защитников "Мариуполя" не подтверждают информацию о вывозе некоторых военных на территорию Чечни. Они считают это элементами русской пропаганды.

Об этом на специальном брифинге заявила Сандра Кротевич – сестра первого заместителя командира полка "Азов", майора Богдана Кротевича. Россияне в очередной раз распространяют свою лживую пропаганду.

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Она подчеркнула, что родным защитников Мариуполя никто не сообщал такую информацию. Все наоборот: весь гарнизон города находится в тех местах, куда их увезли после эвакуации из "Азовстали".

За бойца, которого якобы увезли. Это – элементы русской пропаганды. О таких случаях нам неизвестно, никто не сообщал. Насколько мы знаем, никого не вывозили. Они находятся там, где они были перевезены из "Азовстали" еще 19 или 20 мая, – отметила Сандра Кротевич.

На этом же брифинге жена бойца из полка "Азов" Наталья Зарицкая отметила, что разговаривала с мужем еще 17 мая. После него не было никакого известия : ни сообщений на почту, ни звонков на телефон. По ее словам, в Женевских конвенциях, которые кафиры стабильно нарушают, указано, что родные должны иметь доступ к людям, которые находятся в плену или под контролем врага.

Женщина уверена, что ее мужчина жив. Во время эвакуации гарнизона представители Красного Креста позвонили по телефону и подтвердили факт его выхода с завода. Пока она не знает, в каком состоянии находится мужчина.

Родные защитников Мариуполя создали специальный Совет жен и матерей защитников Украины "Женщины из стали". Организация будет своеобразным "мостиком" между властью и семьями пленных . Они будут работать над тем, чтобы получить информацию о состоянии пленных, бороться за их права и способствовать скорейшему возвращению домой. Это касается всех попавших в плен защитников Украины.

Эвакуация военных из "Азовстали": важные новости

Защитников Мариуполя начали эвакуировать еще 16 мая. В это время они получили приказ прекратить оборону города и сохранить свою жизнь. По данным разведки Великобритании, всего из "Азовстали" вышло около 1700 украинских военных.

Защитников Мариуполя эвакуировали на временно оккупированные территории. Впоследствии они должны быть обменены на российских пленных. Об этом не раз говорил президент Владимир Зеленский. К ситуации с пленными вовлечены третьи стороны – Красный Крест и ООН.

Жена командира "Азова" Дениса Прокопенко смогла поговорить с мужем после эвакуации по телефону. Он рассказал, что бойцов удерживают в более или менее нормальных условиях .

В Красном Кресте подчеркнули, что не будут выкладывать информацию об украинских военных из "Азовстали". Но их семьи могут отправить запрос, чтобы получить соответствующую информацию.

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