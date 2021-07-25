Элитная авария в Киеве: столкнулись Mclaren и Kia Stonic – видео

25 июля 2021 , 11:51
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телеграм-канал "Киев оперативный"

В Киеве в субботу, 24 июля, на улице Натальи Ужвий столкнулись элитные автомобили McLaren и Kia Stonic. Информации о пострадавших в результате ДТП, к счастью, нет.

Детали ДТП

Mclaren двигался во втором ряду. Во время движения водитель спорткара пытался втиснуться между первым рядом и автомобилем Kia Stonic.

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В то же время водитель Kia Stonic решил повернуть направо. Тогда McLaren врезался в желтую машину.

Как следствие, у KIA отвалился бампер. Автомобиль McLaren тоже пострадал. Обеим машинам понадобятся серьезные ремонтные работы.

Пользователи сети отмечают, что ремонт таких автомобилей стоит недешево. Они выражают надежду, что McLaren и KIA – застрахованы.

ДТП с Mclaren и Kia Stonic в столице / Фото Topgir

В Киеве столкнулись Mclaren и Kia Stonic: смотрите видео

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Автор: Мар'яна Бекало