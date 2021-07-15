В элитном ЖК в Киеве вооруженный ножом мужчина бросался на охранника: видео

Нетрезвый молодой человек угрожал охраннику жилого комплекса ножом без каких-либо на то причин. Произошел инцидент 13 июля в холле дома на проспекте Валерия Лобановского.

Полицейские узнали о преступлении от охранника дома. Правоохранителям пострадавший пояснил, что нетрезвый мужчина ворвался в холл с ножом в руках.

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Незнакомец угрожал охраннику применить оружие, но впоследствии скрылся.

Объяснить поведение не смог

Патрульные довольно быстро прибыли на место происшествия. Возле дома, где произошло преступление, они увидели подозрительного молодого человека.

Во время задержания злоумышленника из его кармана выпал нож. Оружие изъяли на экспертизу.

Мотивов своего поступка мужчина объяснить на смог.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которая оформила задержание. Как именно квалифицировали произошедшее полицейские, пока неизвестно.

В результате инцидента никто не пострадал.

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