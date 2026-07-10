"Отмывал" миллионы: НАБУ сообщило новое подозрение экс-чиновнику "Энергоатома" по делу "Мидас"

НАБУ и САП объявили о предъявлении нового подозрения бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности "Энергоатома" по делу о масштабной коррупционной схеме. По данным следствия, он легализовал более 30 миллионов гривен, приобретя элитную недвижимость, дорогие автомобили и другие предметы роскоши.

Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Что известно о новом подозрении?

Новое подозрение было предъявлено бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности компании, который фигурирует в материалах следствия под псевдонимом "Тенор". В сети сообщают, что речь идет о бывшем исполнительном директоре по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове.

По данным следствия, на протяжении 2023 – 2025 годов экспослужащий легализовал более 30 миллионов гривен, полученных в рамках коррупционной схемы, известной как "шлагбаум". Эту схему правоохранители разоблачили осенью 2025 года во время операции "Мидас".

Следователи утверждают, что за эти средства подозреваемый приобрел два автомобиля Mercedes-Benz общей стоимостью более 8 миллионов гривен, элитную недвижимость в Украине и на индонезийском острове Бали на сумму более 19 миллионов гривен в эквиваленте, а также другие дорогостоящие предметы роскоши.

По информации НАБУ и САП, чтобы скрыть происхождение средств, экс-чиновник использовал криптовалюту, а приобретенные активы оформлял на близкую ему личность.

Напомним, операция "Мидас" является одним из самых масштабных антикоррупционных расследований в сфере энергетики. Ее активная фаза началась 10 ноября 2025 года, когда детективы НАБУ и прокуроры САП провели более 70 обысков и сообщили о подозрении семи фигурантам дела.

Среди них – бизнесмен Тимур Миндич (в материалах следствия – "Карлсон"). Также подозрения получили четверо участников так называемого "бэк-офиса по легализации средств". В частности, Александр Цукерман.

По версии следствия, участники организации создали схему извлечения неправомерной выгоды и последующего отмывания средств. Для сбора улик детективы НАБУ более года документировали деятельность фигурантов, собрав тысячи часов аудиозаписей.