Про це йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро України.

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Що відомо про нову підозру?

Нову підозру оголосили колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки компанії, який фігурує у матеріалах слідства під псевдонімом "Тенор". У мережі повідомляють, що йдеться про колишнього виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитра Басова.

За даними слідства, упродовж 2023 – 2025 років експосадовець легалізував понад 30 мільйонів гривень, отриманих у межах корупційної схеми, відомої як "шлагбаум". Цю схему правоохоронці викрили восени 2025 року під час операції "Мідас".

Слідчі стверджують, що за ці кошти підозрюваний придбав два автомобілі Mercedes-Benz загальною вартістю понад 8 мільйонів гривень, елітну нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі на суму понад 19 мільйонів гривень в еквіваленті, а також інші дороговартісні предмети розкоші.

За інформацією НАБУ та САП, щоб приховати походження коштів, експосадовець використовував криптовалюту, а придбані активи оформлював на близьку йому особу.

Нагадаємо, операція "Мідас" є одним із наймасштабніших антикорупційних розслідувань у сфері енергетики. Її активна фаза розпочалася 10 листопада 2025 року, коли детективи НАБУ та прокурори САП провели понад 70 обшуків і повідомили про підозру сімом фігурантам справи.

Серед них – бізнесмен Тимур Міндіч (у матеріалах слідства – "Карлсон"). Також підозри отримали четверо учасників так званого "бек-офісу з легалізації коштів". Зокрема, Олександр Цукерман.

За версією слідства, учасники організації створили схему отримання неправомірної вигоди та подальшого відмивання коштів. Для збору доказів детективи НАБУ понад рік документували діяльність фігурантів, зібравши тисячі годин аудіозаписів.