Элиту россии разбили с дефицитом боеприпасов, что же будет с "мобиками" при HIMARS, – Арестович

На фоне мобилизации в войсках врага все чаще звучат предположения о возобновлении наступления на Киев. Но Алексей Арестович рассказал, что россияне в марте стали заложниками ситуации в Киевской области, именно из-за большого количества живой силы – тогда это были профессиональные военные.

Об этом в беседе с Марком Фейгиным, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает 24 канал. Он также отметил, что с "мобиками" получится справиться гораздо быстрее.

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По словам Арестовича, возможно, это займет немного времени, если враг погонит бешеное количество на верную смерть. В то же время советник ОП отметил, что:

мы их гарантированно побьем, так что потери будут колоссальными;

россияне ничего не достигнут.

Поймите, что вы выходите боксировать с олимпийским чемпионом по боксу хотя бы в вашей весовой категории. Это то, что вас ожидает,

– обратился к "мобикам" он.

Арестович напомнил, что выбивать из-под Киева врага удалось даже при наличии жестокого дефицита боеприпасов.

Боеприпасы к HIMARS удивят врага

Советник ОП отметил, что вблизи столицы было 14 группировок врага, а нашим военным удавалось доставать только до трех. Но и этого хватило для того, чтобы задать жара оккупантам.

Кроме того, он пригрозил россиянам одной очень интересной ракетой, которую можно выпустить из HIMARS. Она, по словам Арестовича, взрывается в воздухе и разбрасывает вольфрамовые шарики. Всего их больше 160 тысяч. И такие ракеты могут применять против оккупантов, которые будут пытаться двигаться в сторону Киева.

Раз – и нет батальона. Раз – и нет батальона. Мы ждем их с нетерпением,

– подчеркнул он.

Детальнее о потенциальной угрозе от мобилизованных россиян: смотрите видео

Беларусь готовит инфраструктуру для российских эшелонов

Белорусские активисты сообщили, что железная дорога в их стране предположительно готовится принимать эшелоны российской военной техники. В частности, по необходимости ремонтируют погрузочно-разгрузочные платформы и подготавливают автомобильные подходы к погрузочно-выгрузочным местам на станциях.

Для движения техники могут использовать 3 железнодорожных пограничных перехода. Речь идет о Красном – Осиновке, Злинке – Закопытье, Завережье – Езерище.

Из беларуси могут привлечь ДРГ

Военный Анатолий Штефан предупреждал об угрозе применения диверсионно-разведывательных групп с территории беларуси в Киевской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях. В то же время в Центре национального сопротивления сообщили, что в Минск прибыли боевики из ЧВК "лига". Они планируют организовывать провокации вдоль границы с Украиной.

Такие действия враг планирует, чтобы обвинить Украину в дестабилизации ситуации и осуществить мобилизацию в беларуси.