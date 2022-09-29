Про це у розмові із Марком Фейгіним, розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович, передає 24 канал. Він також зазначив, що з "мобіками" вдасться впоратися значно швидше.

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За словами Арестовича, можливо, це забере трохи часу, якщо ворог пожене шалену кількість на вірну смерть. Водночас радник ОП зазначив, що:

ми їх гарантовано поб'ємо, тож втрати будуть колосальними;

росіяни нічого не досягнуть.

Усвідомте, що ви виходите боксувати з олімпійським чемпіоном з боксу хоча б у вашій ваговій категорії. Це те, що на вас очікує,

– звернувся до "мобіків" він.

Арестович нагадав, що вибивати з-під Києва ворога вдалося навіть за наявності жорстокого дефіциту боєприпасів.

Боєприпаси до HIMARS здивують ворога

Радник ОП зауважив, що поблизу столиці були 14 угруповань ворога, а нашим військовим вдавалося діставати лише до трьох. Але і цього вистачило для того, щоб завдати жару окупантам.

Крім того, він пригрозив росіянам однією дуже цікавою ракетою, яку можна випустити з HIMARS. Вона, за словами Арестовича, вибухає у повітрі та розкидає вольфрамові кульки. Усього їх понад 160 тисяч. І такі ракети можуть застосовувати проти окупантів, які намагатимуться рухатися в бік Києва.

Раз – і нема батальйону. Раз – і нема батальйону. Ми чекаємо на них з нетерпінням,

– наголосив він.

Детальніше про потенційну загрозу від мобілізованих росіян: дивіться відео

Білорусь готує інфраструктуру для російських ешелонів

Білоруські активісти повідомили, що залізниця в їхній країні, ймовірно, готується приймати ешелони російської військової техніки. Зокрема, по потребі ремонтують вантажно-розвантажувальні платформи і підготовляють автомобільні підходи до вантажно-вивантажувальних місць на станціях.

Для руху техніки можуть використати 3 залізничні прикордонні переходи. Мовиться про Красноє – Осіновка, Злинка – Закопитьє, Завєрєжьє – Єзеріщє.

З білорусі можуть залучити ДРГ

Військовий Анатолій Штефан попереджав про загрозу застосування диверсійно-розвідувальних груп з території білорусі у Київській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Водночас у Центрі національного спротиву повідомили, що до Мінська прибули бойовики з ПВК "ліга". Вони планують організовувати провокації вздовж кордону з Україною.

Такі дії ворог планує, аби звинуватити Україну у дестабілізації ситуації й здійснити мобілізацію у білорусі.