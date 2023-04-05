Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал 24 Каналу, что в России готовятся к развалу страны Когда это случится, элитам нужно иметь собственную армию, чтобы что-нибудь себе отхватить и сохранить в безопасности собственную шкуру.

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Будут формировать военные отряды

В России губернаторы совсем не верят и не уверены во Владимире Путине, российской армии и вообще в результатах войны.

Поэтому на всякий случай они создают, как глава временно оккупированного Крыма Аксенов, силовые структуры. Они смогут выполнить определенную роль в защите их власти в том или ином регионе страны.

– отметил Гудков.

Этот процесс будет набирать силу и охватывать все больше регионов.

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"Они будут под предлогом территориальной обороны формировать какие-то отряды, кого-то готовить, предоставлять стрелковое оружие, возможно, какую-то технику", – предположил оппозиционный политик.

Геннадий Гудков отметил, что и в дальнейшем продолжится подготовка региональных лидеров к вероятному распаду России.

Обратите внимание! Агентство Bloomberg сообщило, что отряды ЧВК "Вагнера" предположительно выйдут из Бахмута. Наемников Пригожина могут направить в Африку. Вагнеровцы стали известны широким массам именно благодаря своей деятельности на Африканском континенте.

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