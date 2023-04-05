Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів 24 Каналу, що в Росії готуються до розвалу країни. Коли це трапиться, то елітам потрібно мати власну армію, щоб чогось собі відхопити і зберегти в безпеці власну шкуру.

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Будуть формувати військові загони

В Росії губернатори зовсім не вірять і не впевнені у Владімірі Путіні, російській армії і взагалі в результатах війни.

Тому про всяк випадок вони створюють, як керівник тимчасово окупованого Криму Аксьонов, силові структури. Вони допоможуть виконати певну роль захисту їхньої влади в тому чи іншому регіоні країни,

– зазначив Гудков.

Цей процес буде набирати силу та охоплювати все більше регіонів.

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"Вони будуть під приводом територіальної оборони формувати якісь загони, когось готувати, надавати стрілецьку зброю, можливо якусь техніку", – припустив опозиційний політик.

Геннадій Гудков зауважив, що й надалі буде тривати підготовка регіональних лідерів до ймовірного розпаду Росії.

Зверніть увагу! Агенція Bloomberg повідомила, що загони ПВК "Вагнера" ймовірно вийдуть з Бахмута. Найманців Пригожина можуть направити в Африку. Вагнерівці стали відомі широкому загалу саме завдяки своїй діяльності на Африканському континенті.

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