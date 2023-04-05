Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів 24 Каналу, що в Росії готуються до розвалу країни. Коли це трапиться, то елітам потрібно мати власну армію, щоб чогось собі відхопити і зберегти в безпеці власну шкуру.
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Будуть формувати військові загони
В Росії губернатори зовсім не вірять і не впевнені у Владімірі Путіні, російській армії і взагалі в результатах війни.
Тому про всяк випадок вони створюють, як керівник тимчасово окупованого Криму Аксьонов, силові структури. Вони допоможуть виконати певну роль захисту їхньої влади в тому чи іншому регіоні країни,
– зазначив Гудков.
Цей процес буде набирати силу та охоплювати все більше регіонів.
Геннадій Гудков про причини створення в Росії кишенькових армій: дивіться відео
"Вони будуть під приводом територіальної оборони формувати якісь загони, когось готувати, надавати стрілецьку зброю, можливо якусь техніку", – припустив опозиційний політик.
Геннадій Гудков зауважив, що й надалі буде тривати підготовка регіональних лідерів до ймовірного розпаду Росії.
В Росії створюються альтернативи ПВК "Вагнер"
- Після численних конфліктів Пригожина з міноборони в Росії планують створити альтернативу його ПВК "Вагнер". В країні-агресорці будуть розвивати нові військові компанії, які будуть більш контрольовані, ніж Пригожин зі своєю кишеньковою армією.
- Водночас у британській розвідці вважають, що росіяни легше сприймають великі втрати, які несуть ПВК, ніж знищення військових регулярної армії Росії.
- Також голова окупаційної адміністрації Криму Сєргєй Аксьонов за прикладом Пригожина створив власну військову компанію – "Конвой". Однак між новою ПВК та ватажком вагнерівців є певний зв'язок. Командиром "Конвою" є пригожинський куратор в Африці.