Про це мовиться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про війну в Україні за 4 квітня. Росія, ймовірно, прагне спонсорувати і розвивати альтернативні приватні військові компанії, щоб з часом замінити ПВК "Вагнера", яка відіграє важливу бойову роль в Україні.

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У Кремлі хочуть керувати ПВК

Це відбувається у контексті гучної ворожнечі між міністерством оборони Росії та ПВК "Вагнера". Російське військове керівництво, ймовірно, хоче замінити ПВК, над якою воно має більший контроль.

Російське військове керівництво, схоже, хоче замінити їх іншою ПВК, яка була б більш підконтрольною йому. Проте жодна з російських приватних військових компаній з тих, про які відомо, не є співставною з "групою Вагнера" за розмірами та боєздатністю,

– вказують у Міноборони Британії.

Британська розвідка допускає, що у Москві оцінили "зручність" використання у війні проти України ПВК, оскільки це створює менше жорстких лімітів з виплатами і такі структури є ефективнішими, ніж регулярна армія.

"Керівництво Росії, напевно, вважає, що суспільство буде легше сприймати великі втрати серед найманців ПВК, аніж у регулярній армії", – зазначає розвідка.

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