Это станет серьезным ударом для россии, – Фейгин о последствиях эмбарго на импорт золота
В Евросоюзе готовят седьмой пакет санкций против России, который, в частности, будет включать и запрет на импорт золота. Это повлияет на страну-агрессора.
Так считает и российский правозащитник Марк Фейгин. Об этом он сказал на стриме ютуба 24 канала.
Внимание Байден видит, что Франция и Германия не справляются, – Давидюк об энергетическом шантаже россии
По его словам, золото – это существенный доход россии. Не стоит питать иллюзий, однако это повлияет не столько на государство, сколько на владельцев – олигархических государственных компаний.
Для них это станет серьезным ударом,
– сказал Фейгин.
И объяснил, что основным покупателем золота является цивилизованный Запад. А этого ценного металла в странах третьего мира и так много, однако платить за него еще и россии нет возможностей.
"Я бы сказал, что, пожалуй, они о чем-то умалчивают. Я думаю, что работа уже продолжается. Возможно, эмбарго будет не сиюминутным. Однако золото может быть еще и отвлекающим маневром", – считает правозащитник.
По его мнению, в седьмом пакете могут вообще отказаться от российского газа до конца 2023 года.
Полностью интервью с Марком Фейгиным: смотрите видео
Российское золото – под угрозой санкций
- В 2021 году россия была второй страной в мире по объемам выработки золота с долей на уровне 9,5%. Государство-агрессора опередил только Китай.
- Большая часть драгметалла была направлена на экспорт, однако в 2022 году ситуация изменилась.
- К сожалению, у россии все еще есть шанс продавать свои драгоценные металлы в страны, которые не вводят санкции. В частности, речь идет об Индии и Китае. Однако они рассчитывают на существенные скидки.
- Сейчас в Европейской комиссии представили 7 пакет санкций против россии за военную агрессию в Украине. Под угрозой санкций оказалось российское золото – запрет на импорт и усиление контроля над экспортом двойного использования и передовых технологий.