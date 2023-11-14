В то же время жена интервьюируемого сказала, что россиянам, желающим эмигрировать в США, стоит лучше остаться на родине. Но именно супруги возвращаться в Россию не хотят.
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Эмигрант поддержал действия Путина и раскритиковал США
Во время уличного интервью в Нью-Джерси русскоязычный мужчина встретил эмигранта, который вместе со своей женой 43 года назад переехал в Соединенные Штаты. Тогда автор видео спросил у супругов, что им больше всего нравится в США.
Русскоязычная женщина ответила, что им "совершенно ничего не нравится" в США. В то же время эмигрант заявил, что сейчас Соединенные Штаты "уже не те, в которые они переезжали".
По его словам, в стране якобы нет свободы слова. Больше всего возмутило мужчину, что больше нельзя пьяным садиться за руль, ведь полиция может оштрафовать, забрать права или транспортное средство.
"Не подарок Америка", – подытожил он.
Эмигрант нахваливает Россию и критикует США / Видео из тиктока @nosovusa
Далее в разговоре с интервьюером мужчина начал нахваливать режим Владимира Путина в России, сказав, что он лучше, если сравнивать его с нынешним президентом США – Джо Байденом.
Кроме того, он также посоветовал россиянам, задумывающимся о переезде в Соединенные Штаты, не делать этого.
Я лично очень за Путина и считаю – все, что он делает, это очень правильно. Я думаю, что в России будет лучше, если они (россияне, желающие эмигрировать в США – 24 Канал) там останутся,
– подчеркнул он.
Жена эмигранта также заявила, что в США "через 10 лет никто не будет говорить по-английски". В то же время, на вопрос о том, планирует ли мужчина возвращаться на родину, он ответил, что не рассматривает вариант переезда обратно в Россию, ведь якобы в их возрасте это делать уже "поздно".
Российские эмигранты не любят США
- Ранее в сети распространяли видео с российским эмигрантом, переехавшим в США в 2018 году. Так, мужчина утверждал, что ненавидит эту страну, однако почему-то продолжает там жить.
- В то же время мужчина утверждал, что хочет вернуться в родную Сибирь, чтобы там умереть. А свою ненависть к Соединенным Штатам он объяснил, что "так его воспитали".
- Кроме того, он в духе российской пропаганды сказал, что в Нью-Йорке даже металлом облиты бордюры, а на это должны "горбатиться простые люди", что его очень злит.