Водночас дружина інтерв'юйованого сказала, що росіянам, які хочуть емігрувати до США, варто краще лишитися на батьківщини. Але саме подружжя повертатися назад у Росію не хоче.

Дивіться також Поки проблеми відчули багаті: що може спровокувати бунти в Росії

Емігрант підтримав дії Путіна і розкритикував США

Під час вуличного інтерв'ю у Нью-Джерсі російськомовний чоловік зустрів емігранта, який разом зі своєю дружиною 43 роки тому переїхав у Сполучені Штати. Тоді автор відео запитав у подружжя, що їм найбільше подобається у США.

Російськомовна жінка відповіла, що їм "абсолютно нічого не подобається" у США. Водночас емігрант, заявив, що зараз Сполучені Штати "вже не ті, до яких вони переїжджали".

За його словами, у країні буцімто немає свободи слова. А найбільше обурило чоловіка, що більше не можна п'яним сідати за кермо, адже поліція може оштрафувати, забрати права чи транспортний засіб.

"Не подарунок Америка", – підсумував він.

Емігрант нахвалює Росію і критикує США / Відео з тіктока @nosovusa

Далі у розмові з інтерв'юером чоловік почав нахвалювати режим Владіміра Путіна у Росії, сказавши, що він кращий, якщо порівнювати його з нинішнім президентом США – Джо Байденом.

Крім того, він також порадив росіянам, які замислюються про переїзд у Сполучені Штати, не робити цього.

Я особисто дуже за Путіна і вважаю, що все, що він робить, це дуже правильно. Я думаю, що в Росії буде краще, якщо вони (росіяни, що хочуть емігрувати у США – 24 Канал) там залишаться,

– наголосив він.

Дружина емігранта також заявила, що у США "через 10 років ніхто не розмовлятиме англійською". Водночас на питання про те, чи планує чоловік повертатися на батьківщину, він відповів, що не розглядає варіант переїзду назад в Росію, адже нібито у їхньому віці це робити вже "запізно".

Російські емігранти не люблять США