Джапарова хочет уволиться из МИД на фоне скандала с ее мужем Боголюбовым

Бывший первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова написала заявление об отставке с должности постпреда Украины в Вене. Она также заявила о желании не оставаться в системе МИД.

Чиновница сообщила, что уже направила документ на имя министра Дмитрия Кулебы. На днях ее мужу Геннадию Боголюбову сообщили о подозрении в незаконном пересечении границы.

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Джапарова увольняется из МИД

Эмине Джапарова объяснила свое решение тем, что в последние дни "распространяется много информации" о ней и ее семье.

Я имею, как и большинство из вас, профессиональную и частную жизнь. Последнее я никогда не делала достоянием публичности. События, которые развернулись вокруг меня и моей семьи, к сожалению, являются манипулятивными и несправедливыми. Поэтому сейчас мои усилия направлены на обеспечение безопасности себя и своих детей. Я также приняла для себя решение не оставаться в системе МИД и инициировать свою отставку. Соответствующее заявление я направила на имя министра Кулебы,

– написала она.

Джапарова добавила, что не нарушала закон и не использовала служебное положение для достижения частных интересов. Она заявила, что сейчас должна "защитить свою семью и детей, младшей из которых всего 3 месяца".



Заявление Джапаровой / фото с ее фейсбук-страницы

Как Боголюбов выехал из Украины В ГБР сообщили, что олигарх Боголюбов незаконно выехал из Украины 24 июня 2024 года, пересекая границу со своим близким родственником поездом "Киев – Хелм". По данным следствия, мужчина выехал по недействительному паспорту гражданина Украины, который сейчас находится в стране и никуда не выезжал. На границе с Польшей Боголюбов предъявил уже свой действующий паспорт гражданина Украины.

Правоохранители сообщили олигарху и пограничнику о подозрениях в незаконной переправке лиц через государственную границу. Также Боголюбов получил подозрение в незаконном завладении паспортом.

Пограничника, который выпустил олигарха, задержали. Его отправили под стражу с альтернативой внесения залога в 25 миллионов гривен.

Позиция Боголюбова

Зато сам Боголюбов отмечает, что имеет законные основания для пересечения границы: ему 62 года, также у него 7 детей, 5 из которых – несовершеннолетние. Однако СМИ утверждают, что в системе пограничников в отношении Боголюбова была отметка дополнительной проверки. Также олигарх уверяет, что якобы предоставил свой паспорт для пересечения границы. Хотя это не отображается в системе.