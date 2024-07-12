Посадовиця повідомила, що вже направила документ на ім'я міністра Дмитра Кулеби. Днями її чоловіку Геннадію Боголюбову повідомили про підозру у незаконному перетині кордону.

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Джапарова звільняється з МЗС

Еміне Джапарова пояснила своє рішення тим, що останніми днями "шириться багато інформації" щодо неї та її родини.

Я маю, як і більшість з вас, професійне та приватне життя. Останнє я ніколи не робила надбанням публічності. Події, які розгорнулися навколо мене та моєї родини, на жаль, є маніпулятивними та несправедливими. Тому наразі мої зусилля спрямовані на убезпечення себе та своїх дітей. Я також прийняла для себе рішення не залишатися в системі МЗС та ініціювати свою відставку. Відповідну заяву я направила на імʼя міністра Кулеби,

– написала вона.

Джапарова додала, що не порушувала закон і не використовувала службове становище для досягнення приватних інтересів. Вона заявила, що зараз має "захистити свою родину та дітей, молодшій з яких всього 3 місяці".



Заява Джапарової / фото з її фейсбук-сторінки

Як Боголюбов виїхав з України В ДБР повідомили, що олігарх Боголюбов незаконно виїхав з України 24 червня 2024 року, перетнувши кордон зі своїм близьким родичем потягом "Київ – Хелм". За даними слідства, чоловік виїхав по недійсному паспорту громадянина України, який зараз перебуває в країні та нікуди не виїжджав. На кордоні з Польщею Боголюбов пред'явив вже свій чинний паспорт громадянина України.

Правоохоронці повідомили олігарху та прикордоннику про підозри в незаконному переправленні осіб через державний кордон. Також Боголюбов отримав підозру у незаконному заволодінні паспортом.

Прикордонника, який випустив олігарха, затримали. Його відправили під варту з альтернативою внесення застави у 25 мільйонів гривень.

Позиція Боголюбова

Натомість сам Боголюбов зазначає, що має законні підстави для перетину кордону: йому 62 роки, також у нього 7 дітей, 5 з яких – неповнолітні. Проте ЗМІ стверджують, що в системі прикордонників щодо Боголюбова була позначка додаткової перевірки. Також олігарх запевняє, що нібито надав свій паспорт для перетину кордону. Хоч це не відображається в системі.