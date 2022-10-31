"Харьков снова будет сиять": как инженер из Франции помогает Украине документировать преступления россиян

Эммануэль Дюран – известный французский инженер, специалист по сбору и обработке 3D-данных. В работе использует специальный лазерный сканер. Кроме профессиональной активности, периодически занимается волонтерством. Дюран активно помогает Украине с начала полномасштабного вторжения.

Об опыте волонтерства в Украине, работе под обстрелами и искреннем увлечении украинским народом Эммануэль Дюран рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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"Что я могу сделать для Украины, чтобы помочь"

Эммануэль, расскажите немного о том, чем занимаетесь. На чем вы специализируетесь?

Технология, на которой я специализируюсь, называется лазерное 3D сканирование. Это сродни фотографированию объектов, однако сделано в 3 измерениях. Такие снимки помогают сохранить вид здания или объекта в цифровом варианте. Если мы говорим о месте преступления, то такие 3D-модели могут помочь стражам порядка определить, что произошло и будут служить доказательством.

Например, в Великобритании, если происходит масштабная авария или стрельба, они делают такие снимки и используют их для документирования преступлений. Я работаю в разных частях света. В основном в Европе, Африке, Азии и на Среднем Востоке. У меня гибкий график, поэтому есть время заниматься волонтерством.

Приехать в страну, где идет война, – довольно непростое решение. Что вас побудило стать волонтёром в Украине?

Когда я работаю на основной работе, мои коллеги спрашивают, почему я решил волонтерить в Украине. Я отвечаю, что это дает мне много счастья. По-моему, здесь состоялась комбинация нескольких причин. Во-первых, большую роль сыграли новости, которые я видел о том, что происходит у вас. Вторым фактором стало то, как ваш президент и правительство общается с миром, то как они призывают помочь. Думаю, это очень важно.

Помню, как подумал: "А что могу сделать я, чтобы помочь?" Понял, что прежде всего могу поддержать украинцев материально. Что я и делаю, в конце концов. Я не могу стать солдатом, потому что из меня плохой военный. Однако я решил, что могу помочь тем, что я делаю хорошо. Тем более у меня уже был подобный опыт в Ливане. Два года назад у них были взрывы в порту Бейрута. Я был там 6 раз с момента взрыва, суммарной продолжительностью примерно 5 месяцев.

Сейчас не так легко попасть в Украину иностранцу, тем более, в Харьков, Чернигов и другие населенные пункты близкие к линии фронта. Как вам это удалось?

В Украине я фактически начал с нуля. Никого не знал здесь, но хотел помочь. Так что я начал искать украинцев в соцсетях. Сначала я нашел у LinkedIn людей, делающих похожую работу с моей. Впоследствии "насобирал" контакты вплоть до Министра культуры и получил от него предложение приехать в Украину. Я получил специальное письмо-приглашение и отправился в путь.

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О руинах в Харькове и встрече с группой "Жадан и собаки"

Я знаю, что вы были в Харькове с особой миссией. Расскажите, что вы там делали?

Я был там 1 неделю. Сканировал пожарную башню, госпиталь, диспансер, факультет экономики и другие разрушенные постройки.

Эти сканы полезны для тех, кто анализирует, откуда был нанесен ракетный удар, ведь можно проследить его траекторию. Также эксперты смогут оценить масштабы разрушений и подготовить все необходимое для восстановления. Обычно я трачу 3 часа, чтобы сделать все фото. Затем размещаю их в специальный файл и накладываю слоями. Когда работа завершена, изображения становятся общедоступными.

Я восхищаюсь харьковчанами. Они очень умны и с хорошими навыками. Город был малолюдным, конечно, из-за постоянных обстрелов. Однако каждый человек, которого я там видел, был очень особенным. Я даже встретился с рок-группой, представляете – "Жадан и собаки" называется. Мы познакомились в волонтерском центре.

Эммануэль Дюран включает песню "Мальвы" группы "Жадан и собаки" / Скриншот из интервью

То есть, вы помогали документировать доказательства преступлений россиян в Украине?

Дело в том, что когда у вас есть сцена разрушения или преступления, ситуация быстро меняется. Надо спасать людей, разбирать завалы, забирать тела и так далее. С помощью сканирования лазером мы можем быстро задокументировать произошедшее в том состоянии, в каком оно есть. Тогда на 3D-изображении уже можно подробно рассматривать повреждения и работать с этим.

Кроме того, такие снимки невероятно ценны для музеев наследия и людей из других стран. Это прекрасный способ проинформировать мир об уровне разрушений в Украине . Нужно показать реальность тем, кто не может увидеть это своими глазами.

Что вы при этом ощущали? Было ли вам страшно?

Я ни разу не чувствовал обеспокоенности своей безопасности. Я знал базовые правила, которым следовал. Во-первых, я ехал в Украину со всеми необходимыми документами. Я бы не мог просто взять и пересечь границу. У меня очень много разного оборудования.

Я выглядел как Джеймс Бонд, который едет на задание. Это было очень подозрительно. Так что я всегда имел при себе 2 бумажки – приглашение от министра культуры и перечень всего моего инвентаря. Интересно, что в Украине документ не просто подписан, он еще имеет цифровую подпись и QR-код. Сразу видно, что это не фейковое разрешение, все можно быстро проверить. Признаю, что это очень удобно.

Расскажите о результатах своей работы. Что уже удалось сделать?

Работы находятся в свободном доступе в интернете. Например, харьковская пожарная башня или старинный черниговский музей , где находилась библиотека. Люди могут осознать масштабы разрушений и ощутить реальную картину.

Цифровая версия разрушенного здания / Скриншот из интервью

Экскурсия по оцифрованной версии разрушенного черниговского музея: смотрите видео

Очевидно, что облик Харькова кардинально изменится после восстановления. Как вы его видите?

Харьков – особый город. В нем много исторических памятников. Я уверен, что Харьков отстроят и он станет еще лучше. Думаю, его вид будет базироваться на прошлом, однако прибавится много современного и нового. Уверен, что Харьков будет сиять снова.

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"Я не видел тел, так что мог сосредоточиться на зданиях"

Какие трудности возникли перед вами во время работы в Украине?

Возможно, это вас удивит, но все прошло действительно гладко и спокойно. Я не могу сказать, что столкнулся со многими трудностями. Во-первых, меня окружали очень хорошие люди. Кроме того, у меня много опыта в путешествиях по разным странам.

Трудности, с которыми мы столкнулись, не были велики. По-моему, они были нормальными. Однажды, например, на контрольно-пропускном пункте нас задержал военный. Нас обыскали и отвели к офицерам. Я не говорю по-украински, но мои коллеги переводили мне. Как оказалось, пока мы работали, несколько человек увидели нас. Мы показались им очень подозрительными. Они позвонили в полицию и сообщили им об удивительных людях. Потому военные и остановили нас. Этот опыт не был вызовом, он скорее доказал, что все ответственно относятся к ситуации.

На самом деле самым большим вызовом было добраться в Украину. Сейчас это очень долгий процесс. У меня было 2 перелета из Женевы в Варшаву. Потом брал автобус во Львов. Их было немного, так что пришлось ждать. Нас задержали и пришлось ехать на автобусе во Львов 11 часов. Я потратил около 5 часов на границе. Да, это было действительно длинное путешествие, но это нормально.



Путь, который преодолел Эммануэль, чтобы помочь Украине / Фото предоставлены 24 каналом

Расскажите, как вы чувствовали себя в эмоциональном плане?

Я не чувствовал себя удрученно. Мне не было сложно в эмоциональном плане, потому что я был окружен хорошей командой и чувствовал себя в безопасности. Я доверял этим людям и имел много поддержки от военных. Все всегда были готовы помочь.

Я сосредоточился на работе. Конечно, я видел ужасные сцены разрушений. Я не видел тел жертв, их заранее забрали, поэтому я мог сосредоточиться исключительно на постройках.

Если ты что-то сделать и знаешь, что у тебя не так много времени для этого, то просто делаешь свое. Например, в Харькове для сканирования экономического факультета, мы имели специальное разрешение и лимитированное количество времени, поэтому должны были делать все быстро, не оглядываясь по сторонам.

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"Влюблен в украинцев из-за уровня их образованности"

С кем вы работали? Как было общаться с украинцами?

Я общался только с небольшим кругом людей. Конечно, я бы с удовольствием познакомился с большим количеством украинцев, однако для моей же безопасности, я следовал за теми, кого знаю. Эти люди сопровождали меня на работу, были со мной, пока я работал, а потом доставляли меня обратно в гостиницу. Я не ходил вечером.

Должен сказать, что я действительно влюблен в украинцев из-за уровня их образованности. На мой взгляд – это удивительно. Для моего сердца Украина уже давно в Европе. Я встретил столько фантастических ребят: архитекторов, инженеров, простых рабочих. Признаюсь, я хочу вернуться в Украину.



Эммануэль со своей украинской командой / Фото предоставлено 24 каналом

Как ваша семья отнеслась к поездке в Украину?

На самом деле моя семья хорошо отнеслась к моему решению. Дети уже взрослые, они все понимают и привыкли видеть, что я всегда путешествую. Я объехал 70 стран, поэтому это не является новым для них. Моя жена тоже не волнуется, потому что знает, куда я еду, что делаю и для чего.

Каковы дальнейшие планы проекта?

Я планирую привезти в Украину немецкое оборудование. У меня есть знакомые на одной из фабрик по производству этого оборудования. Они готовы продать мне его по очень выгодной цене. Сейчас следующий шаг проекта для меня – это найти 15 000 евро. В скором времени я обязательно их соберу, закуплю оборудование, тогда приеду и проведу тренинг для 10 – 12 украинцев.

Это будут архитекторы, работники музеев и инженеры. Я научу их пользоваться оборудованием, и мы попрактикуемся. Министр культуры поможет мне это организовать.

Поддержать проект по оцифровке разрушенных памятников архитектуры можно здесь . Сергей Ревенко – киевский архитектор, основатель Scan UA , коллега Эммануэля. Они вместе ездили по городам Украины и снимали поврежденные сооружения.

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Какое впечатление у вас сложилось о нашей стране после ее посещения в мае и июне?

Я был поражен с самого начала и на каждом этапе работы. Я искренне восхищаюсь вашим президентом. То, как он коммуницирует. Для меня Украина очень европейская страна. Хороший дух, хорошее настроение – это дало мне много сил и вдохновения для работы.

Волонтерская работа Эммануэля Дюрана в Украине / Фото предоставлены 24 каналу

Украинцы очень мужественные. Я просто пытаюсь прибавить свою лепту. Возможно, она не так велика, но я считаю, что сейчас любая поддержка и помощь – это важно. Каждый приближает Украину к победе: военные, женщина, варящая суп для солдат, люди, материально поддерживающие армию и нуждающихся волонтеры… То, что делаю я – тоже важно. Надо сохранить и зафиксировать все, что произошло. Многие журналисты освещали мою работу, и это тоже очень хорошо.

Здесь, в Европе, люди забывают о том, что происходит. Цены растут, все фокусируются только на себе и цене топлива. Необходимо постоянно напоминать миру о жестоких реалиях.