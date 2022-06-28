Макрон не собирается называть Россию страной-террористом

Российские военные ежедневно терроризируют мирное население Украины. Несмотря на кровавые действия оккупантов французский президент Эммануэль Макрон говорит об отсутствии необходимости использовать в России термин "государство – спонсор терроризма".

Макрон объяснил, что квалификация России не влияет на санкции

Об этом президент Франции заявил после встречи лидеров "Группы семи". Макрон отметил, что для того чтобы вводить санкции против России – не нужна ни одна квалификация.

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Мы осуждаем эти военные преступления, но нам не нужна ни одна квалификация, чтобы вводить эти санкции против России,

– сказал французский лидер.

Зеленский призвал признать Россию государством-спонсором терроризма

С начала полномасштабной войны русские военные совершили не один террористический акт против мирных украинцев. Недавно войска агрессора нанесли удар по гражданским объектам в Чорткове, Киеве, Харькове и других городах.

В понедельник, 27 июня, оккупанты ракетами ударили по торгово-развлекательному центру в Кременчуге, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел Кременчуга – одним из самых дерзких террористических актов в истории всей Европы. По его словам, Россия стала крупнейшей террористической организацией мира.

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Во вторник, 28 июня, Зеленский призвал международное сообщество признать Россию государством-спонсором терроризма. Глава государства отметил, что мир способен и должен остановить российский террор.

Добавим, что в конце мая министр обороны Алексей Резников призвал НАТО признать, что Россия является государством-спонсором терроризма.

Лидеры стран НАТО соберутся на саммите в Мадриде, который продлится с 28 по 30 июня. На саммите будет утверждена новая стратегическая концепция Альянса, в соответствии с которой Россию определят самой большой и прямой угрозой.

Заметим, что Россия продолжила терроризировать украинцев и 28 июня, когда ракетами ударила по Днепру. Две крылатые ракеты "Калибр" попали в СТО, где под завалами оказались люди.

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