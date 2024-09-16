Обстрелы Киева, герб на руке и поддержка Украины: щемящая история экс-игрока Динамо и Шахтера

Нигерийский футболист Эммануэль Окудува отдал львиную долю своей карьеры Украине. Футболист до 2022 года жил в Киеве, после чего стал поддерживать Украину заграницей.

Нигерийский футболист Эммануэль Окодува оставил значительный след в истории украинского футбола. Нападающий стал первым легионером, которому удалось поиграть как за Динамо, так и за Шахтер.

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Встретил сирены в Киеве

После завершения игровой карьеры нигериец остался в Украине и работал помощником тренера в любительском клубе Сокол. Именно в Киеве Эммануэль и встретил начало полномасштабной войны против России.

Моя реакция 24 февраля 2022 года была, как и у любого другого человека. Все были шокированы. Я такого не ожидал. Это был очень ужасный опыт и какое-то безумие. Просыпаешься в 6 часов утра, слышишь сирены и взрывы, а потом начинаешь думать, что делать дальше. Думал, что, возможно, за 1-3 дня все решится, но после двух недель понял, что война надолго и это очень опасно. Поэтому мне пришлось уехать,

– рассказал Окодува.

Нигериец был в Германии, где не забывал о войне. Форвард выходил на митинг в поддержку Украины и обертывался в сине-желтый флаг, а также имею татуировку герба Украины на руке.

Мы все знаем, что сейчас происходит в Украине. Я или кто-то вроде меня, кто провел почти половину своей жизни в Украине, точно должен продемонстрировать свою поддержку. Вот почему я должен был это сделать. Украина для меня как второй дом. Я с украинскими людьми до конца. Надеюсь, что все будет хорошо, Украина выйдет победителем, а потом все будут иметь хорошую жизнь в стране. Знаю, что после войны Украина станет еще лучшим местом,

– признался нигериец.

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Напомним, что форвард в Украине поиграл за Ворсклу, Арсенал, ЦСКА, Шахтер, Металлург Донецк и Динамо. В сезоне 2005-2006 Эммануэль стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив за Арсенал 15 голов.