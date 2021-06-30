Эмоции зашкаливают: реакция сети на историческую победу Украины над шведами

30 июня 2021 , 02:36
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Источник:

24 канал

Безумная победа Украины в матче со Швецией с голом на последних минутах дополнительного времени – именно это 29 июня наблюдали украинцы дома и за рубежом. Неудивительно, что соцсети полны эмоциональных поздравлений!

На победу украинской сборной уже отреагировал и Президент Украины Владимир Зеленский. И посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг. И много других политиков и общественных деятелей.

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Как реагирует сеть на победу Украины над Швецией

Глава правительства Денис Шмыгаль:

  • "В этот вечер все 40 миллионов украинцев были с вами на поле. Гордимся".

Глава МВД Арсен Аваков:

  • "Как же я люблю, когда Украина объединяется! Это невероятной мощности энергия и сила!"

Мэр Киева Виталий Кличко:

  • "В матче со Швецией ребята показали настоящую игру и волю к победе!"

Мэр Львова Андрей Садовый:

  • "ПОБЕДА!!! Спасибо! Невероятные эмоции!!!!"

К слову, кот Левчик – кошачий мэр Львова – также отреагировал на победу Украины в своем инстаграме.

  • Там он раскрыл важную тайну (посмотрите ниже на фото).


Левчик объяснил, почему выбрал миску с кормом под флагом Швеции / Скриншот с инстаграма Левчика

Юлия Мендель, несмотря на то, что уже не спикер президента, болеет за Украину.

  • "Молодцы", – написала она в фейсбуке.

В своем стиле пошутил о матче и шоумен Сергей Притула: 

  • "Господа, не подскажете, кто выиграл в матче со шведами ;)))))))))?"

Известный украинский синоптик Наталья Диденко заверила, что:

  • "С детства за Шеву".

А "Процишин официальный" – мило адаптировал портрет Тараса Шевченко к современным реалиям.

  • "Теперь в каждом классе на стене".

Фотограф Владимир Шурубура справедливо заметил, что:

  • "Никто столько для украинского футбола не сделал, как шведы".

А главный редактор 24 канала Ольга Консевич пожелала:

  • "Чтобы у каждого в жизни был свой Довбик".
Обратите внимание: следующий матч Украина сыграет 3 июля в Риме против Англии, и это будет уже 1/4 финала Евро-2020!

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Автор: Олесь Друкач