Эмоции зашкаливают: реакция сети на историческую победу Украины над шведами
Источник:24 канал
Безумная победа Украины в матче со Швецией с голом на последних минутах дополнительного времени – именно это 29 июня наблюдали украинцы дома и за рубежом. Неудивительно, что соцсети полны эмоциональных поздравлений!
На победу украинской сборной уже отреагировал и Президент Украины Владимир Зеленский. И посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг. И много других политиков и общественных деятелей.
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Как реагирует сеть на победу Украины над Швецией
Глава правительства Денис Шмыгаль:
- "В этот вечер все 40 миллионов украинцев были с вами на поле. Гордимся".
Глава МВД Арсен Аваков:
- "Как же я люблю, когда Украина объединяется! Это невероятной мощности энергия и сила!"
Мэр Киева Виталий Кличко:
- "В матче со Швецией ребята показали настоящую игру и волю к победе!"
Мэр Львова Андрей Садовый:
- "ПОБЕДА!!! Спасибо! Невероятные эмоции!!!!"
К слову, кот Левчик – кошачий мэр Львова – также отреагировал на победу Украины в своем инстаграме.
- Там он раскрыл важную тайну (посмотрите ниже на фото).
Левчик объяснил, почему выбрал миску с кормом под флагом Швеции / Скриншот с инстаграма Левчика
Юлия Мендель, несмотря на то, что уже не спикер президента, болеет за Украину.
- "Молодцы", – написала она в фейсбуке.
В своем стиле пошутил о матче и шоумен Сергей Притула:
- "Господа, не подскажете, кто выиграл в матче со шведами ;)))))))))?"
Известный украинский синоптик Наталья Диденко заверила, что:
- "С детства за Шеву".
А "Процишин официальный" – мило адаптировал портрет Тараса Шевченко к современным реалиям.
- "Теперь в каждом классе на стене".
Фотограф Владимир Шурубура справедливо заметил, что:
- "Никто столько для украинского футбола не сделал, как шведы".
А главный редактор 24 канала Ольга Консевич пожелала:
- "Чтобы у каждого в жизни был свой Довбик".
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