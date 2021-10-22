Энергетический кризис и вакцинация: СМИ о вероятных темах заседания СНБО
Источник:ZN.UA
Президент Владимир Зеленский 22 октября созывает Совет национальной безопасности и обороны. Заседание могут разделить на несколько частей.
В СМИ также появилась информация, что собрание СНБО, вероятно, завершится не традиционными решениями, а рядом протокольных поручений.
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Первая часть заседания
Во время заседания проанализируют все решения Совета нацбезопасности с 2019 года в энергетической сфере. Отмечается, что уровень их выполнения систематически уменьшается.
- Начиная с первого – по обеспечению энергобаланса в Украине, принятого в 2019 году.
- Глава государства Владимир Зеленский будет пытаться апеллировать к исполнительской дисциплине.
Протокольные поручения в основном будут касаться НАК "Нафтогаз Украины". Речь будет идти о списке объектов социнфраструктуры, в отношении которых будет действовать запрет на отключение тепла и электроэнергии.
Кроме этого, будет обрисована ситуация с энергетическим кризисом, в котором сейчас находится Украина.
Вторая часть Совета нацбезопасности
Во второй части заседания СНБО поднимут тему вакцинации. Владимир Зеленский начал рассмотрение этого вопроса на селекторном совещании с представителями правительства 18 октября.
- Глава государства не сдерживал эмоций, когда услышал информацию о том, что в Запорожье работает всего 2 пункта вакцинации на выходных.
- На повышенных тонах он объяснял главе Минздрава Виктору Ляшко, что у людей именно в выходные появляется время, чтобы пойти вакцинироваться.
Кроме этого, президент заявил, что необходимо идти навстречу людям и делать как им удобно.
От Владимира Зеленского досталось также и Александру Ткаченко. По словам президента, на центральных каналах "не крутят" социальных роликов, призывающих к вакцинации.
Уровень вакцинации должен быть качественно поднят. Ведь у нас есть все, у нас есть медперсонал, вакцины, но условий удобных для людей для вакцинации до сих пор не создано,
– добавил глава государства.
Заседание СНБО: что известно
Во время собрания Совет нацбезопасности принял:
- План обороны Украины;
- Стратегию биобезопасности и биологической защиты;
- Стратегия информационной безопасности;
- Санкции за проведение выборов на оккупированных территориях.