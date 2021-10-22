Энергетический кризис и вакцинация: СМИ о вероятных темах заседания СНБО

Президент Владимир Зеленский 22 октября созывает Совет национальной безопасности и обороны. Заседание могут разделить на несколько частей.

В СМИ также появилась информация, что собрание СНБО, вероятно, завершится не традиционными решениями, а рядом протокольных поручений.

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Первая часть заседания

Во время заседания проанализируют все решения Совета нацбезопасности с 2019 года в энергетической сфере. Отмечается, что уровень их выполнения систематически уменьшается.

Начиная с первого – по обеспечению энергобаланса в Украине, принятого в 2019 году.

Глава государства Владимир Зеленский будет пытаться апеллировать к исполнительской дисциплине.

Протокольные поручения в основном будут касаться НАК "Нафтогаз Украины". Речь будет идти о списке объектов социнфраструктуры, в отношении которых будет действовать запрет на отключение тепла и электроэнергии.

Кроме этого, будет обрисована ситуация с энергетическим кризисом, в котором сейчас находится Украина.

Вторая часть Совета нацбезопасности

Во второй части заседания СНБО поднимут тему вакцинации. Владимир Зеленский начал рассмотрение этого вопроса на селекторном совещании с представителями правительства 18 октября.

Глава государства не сдерживал эмоций, когда услышал информацию о том, что в Запорожье работает всего 2 пункта вакцинации на выходных.

На повышенных тонах он объяснял главе Минздрава Виктору Ляшко, что у людей именно в выходные появляется время, чтобы пойти вакцинироваться.

Кроме этого, президент заявил, что необходимо идти навстречу людям и делать как им удобно.

От Владимира Зеленского досталось также и Александру Ткаченко. По словам президента, на центральных каналах "не крутят" социальных роликов, призывающих к вакцинации.

Уровень вакцинации должен быть качественно поднят. Ведь у нас есть все, у нас есть медперсонал, вакцины, но условий удобных для людей для вакцинации до сих пор не создано,

– добавил глава государства.

Заседание СНБО: что известно

Прошлое заседание СНБО состоялось всего неделю назад , в пятницу, 15 октября.

Во время собрания Совет нацбезопасности принял: