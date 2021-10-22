У ЗМІ також з'явилася інформація, що зібрання РНБО, ймовірно, завершиться не традиційними рішеннями, а низкою протокольних доручень.

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Перша частина засідання

Під час засідання проаналізують всі рішення Ради нацбезпеки з 2019 року в енергетичній сфері. Зазначається, що рівень їхнього виконання систематично зменшується.

Починаючи від першого – щодо забезпечення енергобалансу в Україні, ухваленого у 2019 році.

Глава держави Володимир Зеленський намагатиметься апелювати до виконавської дисципліни.

Протокольні доручення в основному стосуватимуться НАК "Нафтогаз України". Мова йтиме про список об'єктів соцінфраструктури, щодо яких буде діяти заборона на відключення тепла й електроенергії.

Окрім цього, буде змальована ситуація з енергетичною кризою, в якій зараз перебуває Україна.

Друга частина Ради нацбезпеки

У другій частині засідання РНБО піднімуть тему вакцинації. Володимир Зеленський розпочав розгляд цього питання під селекторної наради з представниками уряду 18 жовтня.

Глава держави не стримував емоцій, коли почув інформацію про те, що у Запоріжжі працює всього 2 пункту вакцинації на вихідних.

На підвищених тонах він пояснював очільнику МОЗ Віктору Ляшку, що в людей саме у вихідні з'являється час, щоб піти вакцинуватися.

Окрім цього, президент заявив, що необхідно ставати ближче до людей і робити як їм зручно.

Від Володимира Зеленського дісталося також й Олександру Ткаченку. За словами президента, на центральних каналах "не крутять" соціальних роликів, які закликають до вакцинації.

Рівень вакцинації повинен бути якісно піднятий. Адже у нас є все, у нас є медперсонал, вакцини, але умов зручних для людей для вакцинації досі не створено,

– додав глава держави.

Зверніть увагу! Минуле засідання РНБО відбулося лише тиждень тому, в п'ятницю, 15 жовтня.

Засідання РНБО: що відомо

Під час зібрання Рада нацбезпеки ухвалила: