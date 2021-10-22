У ЗМІ також з'явилася інформація, що зібрання РНБО, ймовірно, завершиться не традиційними рішеннями, а низкою протокольних доручень.
Читайте також Зеленський скликає засідання РНБО на 22 жовтня
Перша частина засідання
Під час засідання проаналізують всі рішення Ради нацбезпеки з 2019 року в енергетичній сфері. Зазначається, що рівень їхнього виконання систематично зменшується.
- Починаючи від першого – щодо забезпечення енергобалансу в Україні, ухваленого у 2019 році.
- Глава держави Володимир Зеленський намагатиметься апелювати до виконавської дисципліни.
Протокольні доручення в основному стосуватимуться НАК "Нафтогаз України". Мова йтиме про список об'єктів соцінфраструктури, щодо яких буде діяти заборона на відключення тепла й електроенергії.
Окрім цього, буде змальована ситуація з енергетичною кризою, в якій зараз перебуває Україна.
Друга частина Ради нацбезпеки
У другій частині засідання РНБО піднімуть тему вакцинації. Володимир Зеленський розпочав розгляд цього питання під селекторної наради з представниками уряду 18 жовтня.
- Глава держави не стримував емоцій, коли почув інформацію про те, що у Запоріжжі працює всього 2 пункту вакцинації на вихідних.
- На підвищених тонах він пояснював очільнику МОЗ Віктору Ляшку, що в людей саме у вихідні з'являється час, щоб піти вакцинуватися.
Окрім цього, президент заявив, що необхідно ставати ближче до людей і робити як їм зручно.
Від Володимира Зеленського дісталося також й Олександру Ткаченку. За словами президента, на центральних каналах "не крутять" соціальних роликів, які закликають до вакцинації.
Рівень вакцинації повинен бути якісно піднятий. Адже у нас є все, у нас є медперсонал, вакцини, але умов зручних для людей для вакцинації досі не створено,
– додав глава держави.
Засідання РНБО: що відомо
Під час зібрання Рада нацбезпеки ухвалила:
- План оборони України;
- Стратегія біобезпеки та біологічного захисту;
- Стратегія інформаційної безпеки;
- Санкції за проведення виборів на окупованих територіях.