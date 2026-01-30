Это история между Трампом и Путиным: политолог предположил, что кроется за "энергетическим перемирием"
- Лидер Соединенных Штатов и российский диктатор якобы договорились о временном "энергетическом перемирии"; похоже, что Украина не участвовала в обсуждении этого вопроса.
- Политолог Игорь Рейтерович считает, что и Трамп, и Путин хотят от этого выиграть и объяснил, какие у них могут быть цели.
Трамп и Путин якобы договорились, что Россия на определенный период прекратит атаковать объекты энергетики Украины. В Кремле заявили, что не будут обстреливать до 1 февраля. История с "энергетическим перемирием" прошла мимо Украины, вероятно, что ее представители к обсуждению этого вопроса привлечены не были.
Такое предположение в эфире 24 Канала сделал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что это может быть история исключительно между Трампом и Путиным.
Смотрите также "Джентльменское соглашение": NYT раскрыло детали энергетического перемирия между Киевом и Москвой
"Энергетическое перемирие": для чего это Трампу и Путину?
Политолог обратил внимание на то, что Трамп в своем заявлении от 29 января отметил, что это перемирие продлится в течение недели, российская сторона – до первого дня февраля месяца. Поэтому пока не до конца понятно, какой конкретно период обсуждали американский президент с главой Кремля. По словам Рейтеровича, украинский лидер Зеленский фактически признал, что Украина о таком соглашении узнала постфактум.
Перемирие может быть тогда, когда две стороны имеют соответствующий документ или публично озвучивают суть договоренностей, период их действия. Президент Украины официально признал, что у нас нет никакого официального подтверждения от россиян. О каком перемирии мы тогда говорим?,
– задумался Рейтерович.
По словам политолога, этой темой Кремль может манипулировать как ему заблагорассудится, менять свою позицию в любой момент. Параллельно с так называемым "энергетическим перемирием" российская армия продолжает атаковать другие украинские объекты.
Это похоже с одной стороны на попытку Трампа получить для себя дополнительные баллы в соревновании за статус главного миротворца, того, кто думает о людях в Украине. С другой стороны – это манипулятивный ход России, которая и так нас обстреливает,
– озвучил Рейтерович.
Ориентировочно раз в две недели враг наносит массированные удары. Поэтому, как предположил политолог, сейчас российская сторона может просто готовиться к новой крупной атаке, а в этот период накопления ресурсов могла решить дать согласие на временное перемирие. Он подытожил, что надеяться на лучшее конечно можно, но Украине все-таки следует готовиться к худшему сценарию. Ведь противник от своих планов терроризировать наше государство вряд ли откажется.
К сведению! 30 января Зеленский сообщил, что за минувшую ночь со стороны России не было ударов по энергетическим объектам, но днем 29 января были поражения как раз энергетической инфраструктуры в ряде регионов. Он заявил, что сейчас наблюдается переориентация российской армии на удары по логистике.
Как договоренность между Трампом и Путиным комментируют другие эксперты?
Политолог Игорь Чаленко отметил, что, что и Украине, и России нужно сейчас время, поэтому такое перемирие обе стороны могут использовать в свою пользу. Украинская сторона чтобы в определенной степени отремонтировать поврежденные ранее россиянами энергообъекты. А вот российской стороне он крайне необходим из-за того, что она испытывает проблемы из-за атак дронов на свои НПЗ.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко подчеркнул, что Москва озвучила дату 1 февраля неслучайно, на этот день запланирован новый раунд переговоров и Кремль хочет привязать "энергетическое перемирие" к этому процессу. Он видит, что таким образом Путин стремится показать США свою якобы готовность к миру.
Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус высказал мнение, что Путин проявил сговорчивость и согласился на призыв Трампа из-за давления США на российский теневой флот. По его словам, американский президент не хочет допустить повторения ситуации, когда во время предыдущего этапа переговоров в Абу-Даби Украина страдала от российских обстрелов.