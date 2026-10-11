Украина хочет мира, вопрос в том, – хочет ли этого Россия, – Зеленский
Владимир Зеленский приветствовал заявление президента США Дональда Трампа о достижении энергетического прекращения огня. Украина готова воздержаться от ударов по российской энергетической инфраструктуре, если Россия поступит аналогичным образом.
Об этом Владимир Зеленский сообщил на своем официальном телеграм-канале.
Украина готова прекратить удары по энергетике России
Владимир Зеленский заявил, что Украина приветствует договоренность об энергетическом перемирии, о которой сообщил Дональд Трамп. Однако важно, чтобы это заявление не осталось лишь словами, а стало реальностью.
Украина готова не наносить удары по российской энергетике, и мы рассчитываем на аналогичную готовность России и на договоренность президента Соединенных Штатов Америки по этому вопросу. Мы приветствуем такую договоренность,
– заявил Зеленский.
Киев ранее предлагал различные шаги по снижению напряженности, однако российский лидер Владимир Путин отказывался от таких предложений.
Очень надеемся, что наконец-то он скажет Америке, Украине и всему миру что-то другое. Что-то кроме убийств и обмана. Что-то такое, что приведет к реальному и достойному миру,
– подчеркнул президент.
Он также подчеркнул, что Украина стремится к миру, но вопрос остается в том, готова ли к этому Россия.
Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные Силы Украины получили все соответствующие приказы. Украина продолжает защищаться, работать над привлечением международной поддержки и поддерживать шаги партнеров, которые могут помочь завершить войну.
В то же время Киев ожидает четких деталей диалога между США и Россией. Украинская сторона рассчитывает, что Владимир Путин выполнит то, что заявил Дональд Трамп.
Напомним, 11 октября Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы согласились у прекратить удары по энергетическим объектам ь друг друга.
Владимир Зеленский обсудил это заявление с премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Финляндии Александром Стуббом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. " Украина поддерживает энергетическое перемирие ", однако важно, чтобы на него согласилась и Россия.
Киев полностью поддерживает меры по деэскалации, защиту жизни и решения, которые помогут прекратить войну и гарантировать прочный мир.
В то же время ранее Зеленский признался, что объявление об энергетическом перемирии стало для него новостью, поскольку ранее таких договоренностей не было.