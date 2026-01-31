Военный предположил, для чего на самом деле Путин пошел на энергетическое перемирие

Дональд Трамп заявил, что попросил Владимира Путина не атаковать энергетическую инфраструктуру Украины из-за сильных морозов. Россия вроде бы согласилась на такое перемирие до 1 февраля. Это может свидетельствовать о том, что Кремль использовал эту возможность, чтобы решить некоторые проблемы.

Такое мнение 24 Каналу высказал подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТРО Тарас Березовец, отметив, что страна-агрессор имеет проблемы с вооружением для атак. Москве теперь надо сосредоточиться на собственных усилиях, ведь союзники перестали активно ее поддерживать.

Для чего на самом деле Путин пошел на энергетическое перемирие?

По словам подполковника, на самом деле россиянам нужно время, чтобы перезарядиться и изготовить необходимое количество ракет, прежде всего крылатых, для будущих атак по Украине.

Сегодня оккупанты имеют проблемы с производством оружия. В частности, это связано с тем, что компоненты они получают от Китая и Ирана, где ситуация играет против них (Тегеран сейчас будет сосредоточен на своем выживании из-за возможных атак со стороны США).

Кроме того, Северная Корея также существенно ограничила поставки России военного оборудования (боеприпасы, мины и артиллерийские снаряды).

Противник не придерживался условий и продолжает удары по украинской инфраструктуре, по энергетике ударов не было. Однако Россия и так нуждалась в технологической паузе,

– отметил Березовец.

Интересно! Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус одновременно предположил, что Россия могла согласиться на остановку ударов из-за давления США на российский теневой флот. Американцы могли согласиться не трогать отдельные танкеры теневого флота, которые помогают России перевозить нефть, в обмен на энергетическое перемирие.

Детали об энергетическом перемирии: