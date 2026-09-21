Как рассказал в эфире 24 Канала бывший полковник британской армии Гамиш де Бреттон-Гордон, заявления Дональда Трампа свидетельствуют о том, что он вновь предпринимает попытки урегулировать войну. По словам эксперта, президент Владимир Зеленский уже предложил включить в это соглашение запрет на обстрелы объектов розничной торговли, логистических путей и морского экспорта зерна.

Почему пауза выгодна обеим сторонам

Британский военный считает такой комплексный подход вполне оправданным. Он объясняет, что сейчас российская энергетика страдает от регулярных атак даже больше, чем украинская.

Однако мы должны быть реалистами: приближается зима, и украинцы будут рады, если энергосистема не подвергнется атакам в течение этой зимы,

– Гамиш де Бреттон-Гордон, бывший полковник британской армии.

Давление на Кремль и угроза мобилизации

Особое внимание гость эфира уделил внутренней ситуации в России накануне так называемых выборов. Владимир Путин планирует изобразить себе абсолютную победу после полной зачистки оппозиции, но находится под огромным давлением.

Важно. Полное интервью с британским полковником Гамишем де Бреттоном-Гордоном читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

В российском инфопространстве уже распространяются слухи о подготовке к всеобщей мобилизации сразу после голосования. Для Кремля это крайне серьезный риск, поэтому любые переговоры о сбалансированном перемирии становятся для него актуальными.

Что предшествовало заявлениям о перемирии

Напомним, ранее мы писали, что американский политик мог заранее объявить о прекращении ударов по энергетике ради собственного пиара. Политологи предполагают, что таким образом он пытается закрепить за собой статус миротворца и снизить цены на дизельное топливо в США накануне выборов.

В то же время западные СМИ сообщали, что на самом деле российский диктатор отказывается от договоренностей до начала зимы. В Москве хотят использовать морозы и разрушение инфраструктуры как инструмент шантажа, чтобы заставить Украину пойти на уступки.