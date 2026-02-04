Россия "обещала" не бить по энергетике, но нарушила слово: Украина передала США детали относительно атак
- Посольство Украины в США передало Госдепу подробную информацию о российских обстрелах с начала энергетического перемирия.
- Киев надеется на подход "меньше иллюзий, больше давления" от США.
Посольство Украины в США передало Государственному департаменту США детали обо всех обстрелах с начала энергетического перемирия. Посол Украины в США Ольга Стефанишина надеется, что Америка выберет подход "меньше иллюзий, больше давления".
Об этом сообщает Суспильное.
Какие данные об обстрелах Украина передала США?
Ольга Стефанишина рассказала, что 3 февраля посольство передало подробную информацию обо всех обстрелах, которые происходили с момента объявления так называемого согласия России на перемирие.
Данные подготовили во взаимодействии с Вооруженными силами и Министерством энергетики.
"Стефанишина уверена, что эти данные повлияют на переговоры, поскольку подрывают позицию России. Посол надеется, что американская сторона выберет подход "меньше иллюзий, больше давления", – привело СМИ слова чиновницы.
Кроме этого, Украина сосредоточится на лоббировании в Конгрессе США законопроекта о санкциях против стран, которые покупают российские энергоресурсы. Интересно, что в обеих палатах зарегистрировано не менее 3 таких законопроектов.
Госпожа посол уточнила, что сейчас идет работа над текстами и поиск компромиссов. Чтобы вынести эти проекты на голосование, нужна "мобилизация воли".
Справка. Самым известным является законопроект республиканца Линдси Грэма. Документ ждет уже более года. Он предлагает ввести 500 процентов пошлин для стран, которые закупают российские энергоносители, в частности, Индии и Китая. Впрочем, Индия до сих пор закупает российскую нефть, хотя Трамп говорил, что договорился с Моди.
Что известно об энергетическом перемирии и сколько раз его нарушила Россия?
Не бить по энергетике предложил Трамп. 29 января он вышел с заявлением, мол, лично попросил Путина отдать приказ не обстреливать украинские города во время морозов.
Перемирие должно было длиться неделю, но фактически длилось несколько дней. В это время враг бил по логистике, в частности тепловозам, и гражданской инфраструктуре. И по шахтерам ДТЭК.
3 февраля Россия осуществила самую массированную атаку на энергетику Украины с начала 2026 года. Владимир Зеленский сказал, что ожидает реакции Трампа.
Марк Рютте назвал удар тревожным сигналом. Генсек НАТО был в Киеве 3 февраля.
В Белом доме сказали, что Трамп не удивлен, ведь Россия и Украина давно ведут войну. А сам Трамп позже сказал – доволен и не видит нарушений.
В ночь на 4 февраля россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в нескольких областях. На утро были обесточивания в Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях, в ряде регионов ввели аварийные отключения.
Также ночью были жестокие удары по Одессе, а накануне – по Запорожью и Киеву. Как заявил Денис Шмыгаль, была сильно повреждена Дарницкая ТЭЦ.