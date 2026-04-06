"Ответим зеркально": Украина предложила России энергетическое перемирие

Украина передала России предложение о возможном энергетическом перемирии. Киев ответит зеркально на прекращение ударов по энергетике.

Об этом в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Что известно об энергетическом перемирии?

В вечернем обращении к украинцам глава государства заявил, что в случае прекращения Россией ударов по энергетической инфраструктуре Украины Киев готов ответить аналогично.

Если Россия будет готова прекратить удары по украинской энергетике, мы будем готовы ответить им зеркально,

– сообщил Зеленский.

Также он отметил, что соответствующее предложение Киев уже передал Москве через американских посредников.

Зеленский добавил, что Украина неоднократно предлагала России прекратить огонь хотя бы на Пасху, однако эти инициативы не нашли поддержки в Москве. Он отметил, что Россия не заинтересована в мире, пока имеет ресурсы вести войну – именно поэтому международное давление на страну-агрессора должно только усиливаться.

Важно! Владимир Зеленский сообщил, что Кремль только выигрывает от ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, рост цен на нефть в мире только улучшает финансовое положение Москвы, увеличивая доходы от нефти и усиливая способность России воевать с Украиной. Кроме того, стоит напомнить, что Штаты временно ослабили санкции в отношении российской нефти продолжительностью на 30 дней.

