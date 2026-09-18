Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал "24 Каналу" о реальном положении дел вокруг заявлений о прекращении огня по критической инфраструктуре. По его словам, Украина действует исключительно в рамках международного права и придерживается принципов паритета.

Каково условие паритета и кто должен контролировать перемирие

Михаил Подоляк подчеркнул, что никаких односторонних уступок со стороны Украины не будет. Если Соединенные Штаты Америки предлагают инициативу по деэскалации, они должны обеспечить четкий и действенный механизм контроля за действиями агрессора.

Президент Украины четко заявил следующее: если наши партнеры, в данном случае США, обеспечат блокирование ударов по нашей критической энергетической инфраструктуре, контроль за тем, чтобы там ничего не нарушалось со стороны России, то тогда, безусловно, Украина остановит удары по энергетической инфраструктуре России на паритетной основе,

– отметил он.

Подоляк подчеркнул, что без такого гарантированного контроля Силы обороны Украины продолжат разрушать те объекты врага, которые позволяют финансировать войну.

Комментируя посты Дональда Трампа в социальных сетях, советник Офиса Президента призвал не путать публичные заявления с реальными международными договоренностями. Россия неоднократно демонстрировала, что не держит своего слова даже во время визитов международных посредников.

Советник ОП о влиянии США на энергетическое перемирие: видео

Однако он добавил, что США остаются ключевым институциональным партнером Украины. Киев заинтересован в дальнейшем развитии стратегических отношений с Вашингтоном для достижения справедливого мира.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы согласились не наносить удары по объектам энергетики. В Кремле приветствовали призыв президента США, однако отказались гарантировать прекращение атак на украинскую инфраструктуру, после чего российские войска вновь нанесли удары по гражданским объектам.