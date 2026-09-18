Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу про реальний стан справ довкола заяв про припинення вогню по критичній інфраструктурі. За його словами, Україна діє виключно в межах міжнародного права та дотримується принципів паритетності.

Яка умова паритету та хто має контролювати перемир'я

Михайло Подоляк наголосив, що жодних односторонніх поступок з боку України не буде. Якщо Сполучені Штати Америки пропонують ініціативу деескалації, вони повинні забезпечити чіткий та дієвий механізм контролю за діями агресора.

Президент України чітко зафіксував наступне: якщо наші партнери, в такому випадку США, забезпечать блокування ударів по нашій критичній енергетичній інфраструктурі, контроль за тим, щоб там не порушувалось нічого з боку Росії, то тоді, безумовно, Україна зупинить удари по енергетичній інфраструктурі Росії паритетно,

– зазначив він.

Подоляк підкреслив, що без такого гарантованого контролю Сили оборони України продовжать руйнувати ті об'єкти ворога, які дозволяють фінансувати війну.

Коментуючи дописи Дональда Трампа в соціальних мережах, радник Офісу Президента закликав не плутати публічні заяви з реальними міжнародними домовленостями. Росія неодноразово демонструвала, що не дотримується власного слова навіть під час візитів міжнародних посередників.

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Проте, він додав, що США залишаються ключовим інституційним партнером України. Київ зацікавлений у подальшому розвитку стратегічних відносин з Вашингтоном для досягнення справедливого миру.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито погодилися не бити по об'єктах енергетики. У Кремлі привітали заклик президента США, проте відмовилися гарантувати припинення атак на українську інфраструктуру, після чого російські війська знову завдали ударів по цивільних об'єктах.