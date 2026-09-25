Как заявил в эфире политик и дипломат Роман Безсмертный, позиция Киева в отношении ответных мер на российский террор остается неизменной. В ходе недавних переговоров в США украинская сторона четко дала понять, что будет реагировать на каждую атаку против своей энергосистемы.

Почему договоренности невозможны

Дипломат пояснил, что риторика Вашингтона в отношении Украины существенно изменилась. По его словам, Дональд Трамп фактически просит Киев не наносить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку в США ощущают экономические последствия этих атак. Однако украинские власти не собираются идти на односторонние уступки.

То есть вы хотите сказать, что они будут стрелять, а мы будем молчать? Нет, мы будем отвечать. Мы сильны, мы не слабы,

– Роман Безсмертный, политик и дипломат.

Эксперт также добавил, что Кремль не демонстрирует никакой реальной готовности к мирным переговорам. Именно поэтому возможность проведения трехсторонней встречи с участием главы России крайне маловероятна, а любые надежды на скорое перемирие беспочвенны.

Что предшествовало

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Зеленский опроверг слухи о требованиях США прекратить удары по России.

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Как уже сообщалось на нашем сайте, военные эксперты считают, что энергетическое перемирие выгодно прежде всего самой России. Враг может использовать такую паузу исключительно для накопления ракет и дронов перед новыми массированными обстрелами украинских городов.