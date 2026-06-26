Об этом сообщили в ДТЭК.

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Последствия атаки на Одесскую область

В ДТЭК подтвердили, что в результате российской атаки в ночь на 26 июня был поврежден один из энергетических объектов компании.

Как отметили специалисты, восстановление поврежденных сетей требует времени. В то же время в компании заверили, что работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех потребителей области.

Напомним, ранее в Одесской ОГА сообщили, что в результате российского удара пострадал также один из гражданских объектов. В результате удара в коттедже вспыхнул пожар. По предварительным данным, один человек получил ранения.

Ночью было неспокойно и в других регионах Украины

В частности, в Сумах дрон попал в 9-этажный жилой дом. Спасатели эвакуировали 40 жильцов дома.

Чуть ранее в Сумской области загорелась автозаправочная станция – враг атаковал область ракетами и дронами. Ранения получили 4 человека.

Также под атакой беспилотников и баллистических ракет оказался Кременчугский район Полтавской области. Там зафиксировали попадание в промышленный объект. Кроме того, произошло частичное отключение электроэнергии.

Вечером 25 июня Киев подвергся атаке баллистических ракет. Осколки упали в Дарницком районе столицы.