Ситуация в энергетике тяжелая, следующая атака сможет сделать ее критической, – Центрэнерго

Во время едва ли не каждой массированной атаки россияне целятся по энергетике. В Центрэнерго считают, что из-за обстрелов ситуация может стать критической.

Евгений Гаркавый, технический директор ПАО "Центрэнерго", в эфире телемарафона рассказал о текущей ситуации. Также специалист спрогнозировал, что может произойти после новых массированных атак со стороны россиян. Кстати, есть мнение, что оккупанты бьют по энергетике, пока не приехала американская помощь.

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Что с энергетикой

Начиная с 22 марта, враг совершил массированные атаки на энергосистему. Они продолжаются. Основной целью врага является маневренная генерация – тепловая и гидрогенерация. Сегодня в энергосистеме сложилась достаточно тяжелая ситуация. На сегодня она контролируемая, но дальнейшие атаки могут привести к критической ситуации,

– подчеркнул Гаркавый.

Когда погода изменится, станет жарче и украинцы начнут включать кондиционеры, в энергосистеме начнутся проблемы. Придется прибегнуть к веерным отключениям.

Есть ли отключения света

Сейчас в Украине в вечерние часы отключают только бизнес и предпринимателей. О бытовых потребителях речь пока не идет. Но их также станут отключать, если энергосистема не будет справляться.

Советы традиционные – экономить свет, не включать все мощные приборы, которые есть в доме. И еще: если вечером видите яркие вывески бизнеса – обратитесь к компании, возможно, они пойдут навстречу и уменьшат яркость. Будем сознательными!

Как нужно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала

Как защитить энергетику

Очевидно, что даже если восстановить станции, россияне снова атакуют их. Полностью закрыть объекты может только зонтик ПВО, которого, конечно, не хватит на все. И со средствами противовоздушной обороны пока есть проблемы.

Помочь могут малые когенерационные электростанции. Они будут работать на местном топливе и производить как тепловую, так и электрическую энергию. Таких станций до начала отопительного сезона в Украине нужно установить не менее 200 – 300.

Сколько потребляют электроприборы / Инфографика 24 Канала

Как узнать об отключении электроэнергии в регионах и где найти графики – читайте здесь.