На Левом берегу Киева возобновили электроснабжение: причиной стала авария

У жителей Дарницкого района столицы 19 октября были проблемы с электроэнергией в домах. Стабильное электроснабжение удалось восстановить через час.

Российские оккупанты продолжают атаковать города Украины, поэтому в некоторых регионах возникают проблемы со светом. Однако следует отметить, что сбои в работе киевских электросетей произошли из-за аварии, а не обстрелов.

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Электроэнергии не было из-за повреждения силового трансформатора

В ДТЭК Киевские электросети отметили, что оперативно удалось возобновить электроснабжение на Левом берегу столицы.

Свет вернули в дома около 40 000 тысяч семей в Киеве. Энергетики в течение часа ликвидировали нарушение в сетях, из-за которого произошло аварийное отключение электроснабжения жителей Дарницкого района,

– написали в организации.

Также они отметили, что произошла авария на одном из объектов силового трансформатора.

Важно экономить электроэнергию

В компании также подчеркнули, что нужно поддерживать энергосистему и потреблять электроэнергию разумно.

Призываем вас потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии в пиковые часы: с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00,

– написали в ДТЭК.

Кроме того, они попросили бизнес-клиентов ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Напомним, министр топлива и энергетики Украины в 2005 – 2006 годах Иван Плачков объяснил 24 каналу, почему важно экономить электроэнергию.

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