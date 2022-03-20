В Энергодаре оккупанты запугали протестующих выстрелами и сбежали на "бобике"
Источник:телеграм Дмитрия Орлова
Российские захватчики открыли в Энергодаре огонь в сторону людей, которые вышли на протест против оккупации. После этого рашисты сбежали на "бобике".
Видео из протеста, на котором оккупанты открыли в сторону людей огонь, обнародовал в сети городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
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Россияне стреляли в Энергодаре по мирным людям
Российские захватчики похитили первого заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка. Об этом стало известно 20 марта.
Местные жители сразу вышли к зданию городского совета на протест против похищения и содержания в неволе граждан Украины. На акции россияне пытались похитить и других местных жителей.
Кроме того, рашисты открыли огонь в сторону мирных людей. Украинцы кричали им, что они без оружия, просили прекратить огонь. Однако захватчики продолжали стрелять, а затем сбежали куда-то на "бобике". Информации о погибших или пострадавших пока нет.
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