В Энергодаре оккупанты похитили первого заместителя мэра Ивана Самойдюка
Источник:телеграм Дмитрия Орлова
В Энергодаре российские оккупанты похитили Ивана Самойдюка – первого заместителя мэра. Пока неизвестно, в каком состоянии находится мужчина.
Новость сообщил Дмитрий Орлов – городской голова Энергодара. Он заявил, что оккупанты, которые не добились от городских властей никакого сотрудничества, пошли на откровенные преступные действия.
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Похищен первый заместитель городского головы Иван Самойдюк. В каком он находится состоянии, нам неизвестно. Сегодня мы получили подтвержденную информацию о том, что он цинично похищен,
– заявил Орлов.
Городской голова также отметил, что оккупанты начали физическое и психологическое давление на активных в своей публичной деятельности местных жителей.
Орлов призвал депутатов, активистов и публичных энергодарцев быть максимально осторожными. Им советуют не отвечать на незнакомые телефоны и не рассказывать никому о своем фактическом местоположении.
Людей просят максимально объединиться и в 14:00 прийти к зданию городского совета. Таким образом, местных жителей призывают заявить о своем категорическом несогласии относительно похищения и содержания в неволе граждан Украины.
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