В Энергодаре оккупанты записывают людей на выплату 10 тысяч рублей: выманивают паспортные данные

Российские оккупанты не оставляют попыток провести "референдум" Так, в Энергодаре, что в Запорожской области, горожан записывают на выплату 10 тысяч рублей.

Как отмечают в Силах обороны Запорожского края, это необходимо захватчикам для получения паспортных данных. Их затем используют для возможного "референдума".

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Людям обещают выплатить 10 тысяч рублей

Записывают жителей Энергодара в список, чтобы впоследствии выплатить им 10 тысяч рублей (около 3 700 гривен). Главная цель захватчиков – собрать паспортные данные местных жителей. Они им пригодятся для того, чтобы можно было провести "референдум".

В области напомнили также о смене комендантского часа. Так, в течение 22, 23 и 24 апреля он продлится с 19:00 до 05:00. В настоящее время выходить на улицу без разрешения категорически запрещается.

Заметим, что российские оккупанты уже запланировали "референдум" в Херсонской области. Его проведут 1 мая. Также известно, что до 10 мая захватчики планируют провести "перепись населения" в области.

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