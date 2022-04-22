Як зазначають у Силах оборони Запорізького краю, це необхідно загарбникам для отримання паспортних даних. Їх потім використають для можливого "референдуму".
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Людям обіцяють виплатити 10 тисяч рублів
Записують мешканців Енергодара у список, щоб згодом буцімто виплатити їм 10 тисяч рублів (близько 3 700 гривень). Головна ж мета загарбників – зібрати паспортні дані місцевих мешканців. Вони їм знадобляться для того, щоб можна було провести "референдум".
В області нагадали також про зміну комендантської години. Так, протягом 22, 23 і 24 квітня вона триватиме з 19:00 по 05:00. У цей час виходити на вулицю без дозволу категорично забороняється.
Зауважимо, що російські окупанти вже запланували "референдум" на Херсонщині. Його проведуть 1 травня. Також відомо, що до 10 травня загарбники планують провести "перепис населення" в області.
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